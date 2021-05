【港講J.LEAGUE】20J1向世界展示獨特球會文化

自1993年的史上首戰開始,設計多姿多采與色彩豐富的球衣就成為J.LEAGUE的重要特色,與及令賽事在國際足壇別樹一幟、令人著迷的其中一項特點。J.LEAGUE在上月底啟動的「20J1」宣傳項目,以向世界展示多樣性、獨特球會文化、活力且具時尚感的特質,由來世界各地的攝影師操刀,拍攝多輯主題結合J.LEAGUE球衣與國際城市地標的照片。

不論是早期由單一品牌供應所有球隊制服,還是現今容許J1至J3所有球隊可以自行選擇採用的球衣品牌,J.LEAGUE球衣那種獨特、色彩豐富的設計,令人印象深刻,也成為J.LEAGUE能在國際足壇佔上一席位的因素之一。

這次啟動的「20J1」宣傳項目,以球衣展示了今年開始、J.LEAGUE破天荒採用的球衣號碼、印字統一字體「KICK」,這是J.LEAGUE創辦以來首次有專用字體,而更重要是透過與世界各地的攝影師合作,將J.LEAGUE球衣的獨點全方位呈現,而宣傳主題「20J1 - Played in Japan, Made by the World」就譯成中文意思就是「在日本進行、由世界製造」,代表著J.LEAGUE作為一個國際品牌,不但有來自世界各國的優秀球員,更有來自各地的球迷所支持,他們通過J.LEAGUE連結在一起。

20支J1球隊的球衣,透過攝影師的鏡頭與模特兒的展示在世界多個城市的地標呈現,包括巴西里約熱內盧基督像、西班牙巴塞隆拿主教座堂、香港上環文武廟,其他城市還有印尼峇里、泰國曼谷、越南胡志明市、肯尼亞內羅畢、美國紐約、澳洲悉尼,上述地方涵蓋六大洲,也代表J.LEAGUE的影響力遍佈世界。

以香港為主題的一輯照片是由攝影師羅子欣Ruby Law拍攝,於中、上環取景,年輕外籍女郎與華人長者模特兒穿上J.LEAGUE強豪川崎前鋒、大阪飛腳的球衣,蓄上花白長鬍的長者頭戴巴拿馬草帽、架上一副圓形古董款式墨鏡,與身上的新款球衣,構成新舊文化互相衝擊的視覺震撼。