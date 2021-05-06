摩連奴焗減薪35%　羅馬股價急升37%！

摩連奴被熱刺炒咗之後，迅速搵到新工，將於下季開始擔任羅馬教練，不過呢位葡萄牙名帥人工少咗一大截，新工年薪為650萬鎊，比之前執教熱刺嘅1,000萬鎊年薪，少咗35%。不過另邊廂羅馬股價急升37%，分析指仲有好多經濟利益陸逐有嚟。

58歲嘅摩連奴早前同羅馬簽約至2024年，英國《每日郵報》進一步披露合約細節，指「寸王」身價急跌，執教羅馬嘅薪酬僅650萬鎊年薪，但就有豐厚獎金條款，如果佢可以完成指定目標，最多可以獲得860萬鎊獎金。加上意大利嘅外國人稅率比較低，摩連奴實際收入未必減少太多。

摩連奴可以從熱刺手上獲得1,500萬歐元違約金，佢已經收到其中600萬歐元，餘下900萬歐元，熱刺將於1年內找數。

羅馬簽入摩連奴後，球會股價即時上升37%，股價由原本0.265歐元上升至最高0.365歐元，現時報0.327歐元。有分析指，由於摩連奴係足壇頂級主帥，羅馬來季將因為摩連奴入主而得利，負面因素消除，大贊助及頂級球星加盟，球隊亦成為意甲甚至歐洲焦點，延後價值會陸逐浮現。