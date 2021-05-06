經歷動盪！曼聯識做氹粉絲

今晚同時間另一場歐霸4強次回合，意甲「雌狼」羅馬返主場再戰曼聯。「紅魔鬼」首回合領先6比2，半隻腳踩入決賽，加上球隊日前經歷動盪，球員自然希望以贏波氹番球迷歡心，佢哋近4場歐霸全勝，有望再下一城，讓半一上盤必捧。（Now 644、有線661及601台周五凌晨3時直播）

曼聯上場聯賽對利物浦嘅「雙紅會」，因為球迷闖入奧脫福球場取消，變相多咗時間休息，體力比羅馬好，喺頻密嘅賽程下絕對係一個優勢。此外，球迷示威只係針對管理層，球員可以做嘅，就係做好本分踢好波。

事實上，從首回合比賽過程及戰果，都說明曼聯明顯技壓羅馬，首回合同樣「起孖」嘅卡雲尼同般奴費南迪斯，技術好之餘最重要係鬥心極強，今屆歐霸曼聯「魔性」爆發，全靠兩人帶動，亦令佢哋近4仗歐霸錄得全勝。

羅馬近5仗1和4負

羅馬賽前公布，下季將會由「寸王」摩連奴執教，某程度嚟講係一個唔好消息，雖然教練方辛加一早宣布咗季尾約滿後離任，但球員本身會對新主帥有憧憬，可惜「寸王」入主消息一出，米希達利恩及基斯史摩寧等舊部下季肯定冇運行，前者更率先公開「作反」，話喺「寸王」麾下好難踢到好波，試問軍心點會好，今晚就算主場出擊都信唔過，加上佢哋近5場只得1和4負，狀態低迷，曼聯作客讓半一，照捧上盤。