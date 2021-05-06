港超聯　又反Cup！天水圍飛馬3比1贏愉園

周四（6日）「中銀人壽香港超級聯賽」夜幕上演，榜尾的愉園於旺角大球場迎擊天水圍飛馬。結果「反Cup專家」飛馬在上半場先落後一球的情況下，下半場再次上演大逆轉，憑達施華、黎格爾及山度士的入球，以3比1反勝愉園，搶得鞏固聯賽榜「三哥」之位的3分。

首循環愉園以0比1敗陣，今場受制於米基爾「5黃」停賽，中場派出林樂賢、查理史葛負責組織；飛馬上場0比1不敵東方龍獅後，有11日時間準備今場賽事，加上有黎格爾刑滿復出，陣容相當完整，達施華和山度士聯手攻堅。

開賽初段飛馬主宰戰局，12分鐘一對中堅上前製造攻勢，基斯頭槌二傳，古安奴門前精彩掛射，可惜僅越門而過。2分鐘後愉園林樂賢近門射高，未能威脅飛馬隊長梁興傑。

16分鐘達施華造就孫銘謙無人看管施射，不過再一次偏離球門。受壓的「快活谷」24分鐘率先打破悶局，伍家揚底線傳中，羅拔奧度近門撞入，助球隊領先1比0。

落後的飛馬34分鐘憑達施華開出角球進攻，黎格爾頂失，伏兵遠柱的謝朗軒補射又告高出。半場前達施華禁區頂起腳，被屠俊翹飛身撲出力保不失，飛馬半場落後0比1。

換邊後3分鐘，如狼似虎的飛馬隨即吹起反勝的號角，基斯短傳，達施華睇到定熨死角入網，飛馬48分鐘追成平手。失去領先優勢的愉園，隨即換入曾至孝和黎培基，嘗試扭轉劣勢。

「黃馬」之後繼續搶攻，57分鐘後備入替的方栢倫傳中，達施華後柱批頂斜出。2分鐘後便收到回報，達施華短角球開出，山度士二傳助攻門前的黎格爾頂成2比1，兼攻入其今季處子球。

「快活谷」65分鐘憑朱偉鈞的禁區頂勁射攻門，但被飛馬隊長梁興傑橫身沒收。5分鐘後羅拔奧度來一記笠射，再次未能考驗梁興傑。

75分鐘雙方搏槌，黎培基乘角球攻勢近門勁抽，梁興傑拍出不遠，愉園球員未能補中，飛馬隨即策動反擊，可惜黎格爾長驅直進被守衞回身剷走，達施華補射又告掠門而過。

80分鐘山度士與黎格爾「撞牆」後，前者再抽射破網，為球隊改寫比數至3比1。末段愉園後備上場的黃智康接應罰球射門，被梁興傑撲出未能追近，最終「快活谷」反勝為敗，以1比3不敵天水圍飛馬，繼續以9分敬陪末席。

天水圍飛馬今場繼反勝冠忠南區、晉峰等對手後，再一次逆轉比數，主教練郭嘉諾坦言球隊「落後先識醒」，並指出飛馬在對下游球隊時經常先落後，反而對強隊時防守表現不俗，關鍵在於前場把握力不足，令後防受壓，埋門能力有提升的空間。

飛馬近仗多起用以華人球員組成的中場線，「嘉諾Sir」謂這局限於球隊人腳選擇不多，但他欣賞包括黎格爾、羅曉聰、羅振庭在內等華人球員愈踢愈好，他們只欠一個入球來證明自己。他又稱，目前在「爭標組」除飛馬外，其餘3隊都重用外籍球員為中場骨幹，寄望一眾本地球員能夠「爭氣」：「希望Mixu（香港隊主教練麥柏倫）見到佢哋，唔係淨係外籍球員，飛馬球員其實都OK。」