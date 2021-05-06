港超聯　聯賽首球 「格爾」：終於等到！

港超聯周四（6日）上演獨腳戲，由愉園於旺角大球場迎戰天水圍飛馬，飛馬上半場先落後1球，下半場靠達施華、黎格爾以及山度士的入球，最終以3比1擊敗愉園，繼續守在聯賽榜第3位。賽後射入生涯在港超聯首球的黎格爾難掩興奮之情，他笑言自己終於等到，希望之後繼續取得入球。

賽前曾在U16時擔任前鋒的黎格爾，已表示今季很想取得入球，他坦言最近自己亦有在操練時嘗試練習進攻，今次絕對是「收成正果」，希望之後賽事可以做好防守本分之餘，能夠取得更多入球，在進攻端上繼續幫助球隊。「格爾」今季上陣機會不少，更有很多射門機會，可惜一一中楣、中柱或者被對方門將救出，他笑言「終於等到」：「好似有個過程係到咁，一直試但試唔到，之後最尾一次就把握到，好過係幸運成份咁入，會令自己更加深刻。」

「格爾」征戰港超聯踏入第5個球季，終於射入第一球，他形容意義重大：「自己喺飛馬出道，不過個陣出場機會好少，依家出場機會多返，仲可以更進一步入埋波，見到自己咁多年嚟嘅進步！」「格爾」賽後獲選為「MOM」，賽後備受球迷及隊友讚賞，他亦感開心：「自己一直係球隊角色都係無名啲，幫手防守但進攻同入波就無我份，今次可以擠身『scoresheet』，絕對畀到自己一個肯定。」

飛馬主教練郭嘉諾賽後卻對黎格爾的入球不太感意外：「上個星期日球隊內部分隊賽，佢入咗個好靚嘅頭槌，大家都驚訝話原來『格爾』識頂波，另外老實講上年喺元朗比賽個陣，佢都試過入頭槌。」「郭sir」坦言「格爾」今季表現出色，只差入球，自己今仗亦刻意安排他在取得罰球時，殺入禁區迎頂，對他終於把握到感到高興，認為持續交出目前好表現，「格爾」值得在港隊佔一席位。