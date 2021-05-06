中甲　李毅凱連出3場　南通支雲挫北體大

中甲周四（6日）繼續激戰連場，其中香港球員李毅凱效力的南通支雲，憑哥利亞及劉偉上半場的入球，以2比1擊敗北京北體大，開咧之後保持不敗，取得聯賽兩連勝，升上B組次席。

今場面對上季排名聯賽第8，今季仍未打開勝利之門的北京北體大，南通支雲繼續派出主力外援哥利亞，這位幾內亞比索前鋒沒有令人失望，開賽僅僅10分鐘，禁區內推射得手，為南通先拔頭籌。5分鐘後，隊長劉偉後上再下一城，早早就取得2球領先優勢。雖然北體大下半場靠邹仲霆頭槌入球，一度追至較接近比數，但南通最終都能夠將領先優勢保持到最後，以2比1擊敗對手。而李毅凱則在臨完場前90分鐘後備入替，開咧3戰都取得出場機會。

而過去一周，幾位外流港將都各有發揮機會，其中最矚目，必然屬周二（4日）中甲梅州客家對浙江隊的「香港中堅內訌」，勞烈斯（Vas）及「細佬」梁諾恆皆正選出戰，兩人正面交鋒，雖然比賽一度因惡劣天氣腰斬，但浙江隊依然靠上半場艾沙江的入球，以1比0笑到最後。至於效力江西北大門的羅素，則以正選前鋒身分上陣65分鐘，可惜未能幫助球隊逃過落敗命運，以1球不敵南京城市。另外中超方面，廣州城今周賽事亦順利取勝，以1比0擊敗青島隊，是役「樂仔」陳俊樂未有獲得出場機會。

幾位外闖香港球員，未來幾日將繼續分途出擊，其中江西北大門周一（10日）下午，將會面對南通支雲，羅素及李毅凱兩位港將或有機會碰頭。此外，廣州城下仗將硬撼深圳隊，上演中超「廣東打吡」，絕對是話題性十足的對決。