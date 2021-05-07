阿仙奴2中柱悲情出局　維拉利爾曼聯爭冠軍

歐霸盃決賽戲碼出爐！阿仙奴周五(7日)凌晨喺4強次回合賽事，主場只能夠0比0悶和維拉利爾，兩回合合計輸1比2出局；5月27日凌晨喺波蘭上演嘅決賽，將由維拉利爾同曼聯爭奪冠軍寶座。阿仙奴今場表現差勁，奧巴美揚又兩度攻門中柱，註定冇運行，下季極有可能面臨25年來首次無緣歐洲賽事。

阿仙奴今場非勝不可，但賽前熱身突然有格列沙加受傷打亂部署，面對主守嘅維拉利爾，阿仙奴攻勢都係隔靴搔癢，全場14次攻門只得1次命中目標，奧巴美揚更加係「黑仔王」，26分鐘窩利抽射中柱彈出、79分鐘頭槌攻門再一次被門柱所阻，「兵工廠」谷唔起下始終未能入波，最後0比0和波出局。

阿仙奴希望透過拎歐霸盃冠軍晉身歐聯嘅美夢幻滅，目前喺英超又只排第9位，要殺入歐洲賽區機會相當渺茫，除非最後有奇迹出現，否則阿仙奴將會自95/96球季後，25年來首次冇份參加歐洲賽事，領隊阿迪達今個夏天將面對極嚴峻嘅重建任務。

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維拉利爾歷史性首次殺入主要歐洲賽事決賽，有「歐霸專家」之稱嘅艾美利，將會領軍同曼聯爭逐冠軍，「紅魔鬼」周五作客羅馬輸2比3，但兩回合計仍然贏8比5晉級。維拉利爾同曼聯過去4次同維拉利爾交手，4次都係打成0比0平手。