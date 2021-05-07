連續5屆入決賽！歐霸盃要改名艾美利盃

維拉利爾淘汰阿仙奴，歷史性殺入歐霸盃決賽，雖然牌面上唔及決賽對手曼聯，但「黃色潛艇」勝在有艾美利領軍，呢位「歐霸專家」已經連續5屆出戰歐霸盃都殺入決賽，之前4次入決賽亦3度捧盃，難怪球迷都話歐霸盃(Uefa Europa League)，應該改名做(Unai Emery League)！

艾美利今場領軍踢走2年前炒佢魷魚嘅阿仙奴，復仇成功吐氣揚眉，維拉利爾今屆歐霸盃14場賽事12勝2和不敗，殺入決賽絕對實至名歸。翻查紀錄，艾美利自2014年開始，參加過5次歐霸盃全部都入到決賽，佢先係2014年、2015年、2016年率領西維爾3連霸，之後兩年轉教巴黎聖日耳門踢歐聯成績麻麻，加盟阿仙奴後再戰歐霸盃立即又殺入2019年決賽，上季佢喺季中被炒魷未能完成球季，今季教維拉利爾再次展現「必入決賽」定律。

艾美利賽後表示：「維拉利爾今場防守得好好，利用控球控制部份賽事，我承認阿仙奴有最好嘅入球機會，但我認為維拉利爾絕對值得入決賽。決賽對曼聯會係非常困難，我哋會向球迷展示出最高水平嘅表現。」