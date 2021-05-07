着「睡袍」領獎？大坂直美首奪勞倫斯

2021年勞倫斯世界體育大獎因新冠肺炎疫情的關係，今年歷史性改以網上頒獎，網球項目成為大贏家，日本名將大坂直美首奪這項體壇奧斯卡的年度最佳女運動員獎，她穿上大DeepV盛裝領獎，但卻有網民指其禮服似睡袍。

大坂直美成為了第四位獲得勞倫斯最佳女運動員的網球手，過去有美國的S威廉絲、卡佩雅迪及比利時的軒寧曾贏過這項榮譽，而官方頒獎時表示「大坂在賽場上過去三年贏得兩次美網冠軍，並在場外利用自己的影響力對世界作出影響」，她在美網時每天都戴上不同的口罩，為黑人發聲，對抗歧視。

至於「泥地王」拿度就擊敗F1的咸美頓、NBA的勒邦占士及拜仁球星羅拔利雲度夫斯基等，榮膺勞倫斯年度最佳男運動員，他在發表感言時特別提到贏法網冠軍追平了費達拿的20「貫」紀錄，是一個難忘時刻，而值得一提的是，阿根廷球王美斯亦錄制了片段向拿度祝賀，並讚賞「泥地王」是每個人的榜樣。

此外，金夫人榮膺終生成就大獎，網球界奪得了三個含金量十足的獎項，再次成為勞倫斯大贏家。至於F1的七屆冠軍咸美頓則獲得首設的運動員倡導獎。

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