港超聯　傑志強勢迎戰標準流浪

【傑志按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（7日）晚8時挑燈夜戰，闊別賽場3周的傑志於旺角大球場迎戰標準流浪。為保持榜首優勢，不敗之師傑志今場必須贏波，但流浪絕非「易食」，曾屢在強敵身上得分，且看主隊今場能否延續強勢，殺入第3循環！（on.cc東網周五晚上8時直播）

傑志上場已是3星期前對愉園，總教練朱志光表示，空窗期正好讓球員恢復。目前傑志以28分高踞榜首，領先同分並打多場的東方龍獅，若今場失分便有機會失去優勢，但「朱Sir」坦言無壓力：「冇諗人哋啲分，都係顧自己先，我哋球隊好好經驗，喺聯賽仲未失過手，令隊波信心更強。」

首循環作客流浪僅以0比0戰和失分，朱志光強調今季的流浪已非吳下阿蒙，但「藍鳥」亦曾在「菁英盃」雙殺對手，球隊掌握如何應付。

前鋒安永佳在「菁英盃」兩循環對流浪均連中三元，被球迷戲稱「流浪屠夫」，他笑言這個稱號「過癮」，假如今場獲派上場，希望能延續強勢。自丹恩奴域加盟後，安永佳被移去邊路，但他直言無不介意：「丹恩奴坦係一位頂級射手，我可以喺佢身上學習，打左翼係我依家嘅工作！」

客軍標準流浪今季曾在東方龍獅、理文等勁旅身上搶分，卻接連不敵愉園、冠忠南區等下游球隊，上仗更在對晉峰的賽事中失手，以0比1敗陣，正式宣布無緣躋身「爭標組」。隊長林嘉緯直指球隊雖然在對強隊時有表現，卻在對弱隊之際毫不「着數」，他認為球隊需要在攻守平衡上有所調整。不過他謂目前的情況未算太過悲觀，球隊會調整目標，希望爭奪第3循環「護級組」冠軍。

雖然狀態欠佳的流浪今場被看低一線，但今季首循環他們曾成功守和傑志，力證有本錢「摸和」強隊。「嘉緯」認為，流浪礙於球隊風格，今季暫無本錢踢進攻足球，反而對勁旅時更得心應手：「可以專心做防守打反擊，當然依家對傑志係困難，但係我哋之前對佢哋都打過好表現，睇吓可以點樣部署，希望今場打番好啲。」

【傑志按次收費直播】