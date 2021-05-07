甲一　東方龍獅宣布「長臂」拉利羅斯歸隊

東方龍獅周五（7日）宣布，美籍外援拉利羅斯正式歸隊！這位34歲的後衛，去年開始為「藍軍」披甲，可惜因疫情關係，僅出戰10場ABL（東南亞職業籃球聯賽）賽事，他期待今季能夠雙線出擊，幫助球隊重奪ABL和本地甲一聯賽錦標。

身高1米89、臂展2米03的拉利羅斯，去年1月頂替傷兵基爾，夥拍另外2位外援荷利菲特和高士拿，為東方龍獅出戰ABL，可惜賽事因疫情腰斬。相隔一年，「藍軍」徵召拉利羅斯歸隊，以準備有望重啟的本地銀牌和聯賽。此前，拉利羅斯已接受21日隔離，「餓波」多時，終於重返球場，他坦言需要時間適應：「非常開心能夠重返球場。第一個星期練習時，身體還未回復狀態，比較辛苦。但經過數星期的復操，狀態已達到80%，體能也提升了。相信再過一、兩個星期，就會接近100%。」

34歲的拉利羅斯，今年踏入職業生涯第11季，曾效力多支歐洲球隊，並征戰NBA發展聯盟（G League）和中東聯賽。外流中東期間，正是跟隨東方龍獅現任主教練柏利施域。他認為美國和歐洲球風各有所長：「歐洲教練比較著重團體，美國教練則以球隊最好的兩、三個球員作主導。因此，其他隊友無論防守或進攻，都要自行尋找方法協助球隊獲勝。」

作為「藍軍」的老將，拉利羅斯在練習期間，積極分享籃球知識給年輕一輩。其未來目標非常清晰，期望幫助球隊重奪ABL及本地聯賽冠軍。他表示今季球隊實力強勁，加上教練柏利施域的帶領，對奪標絕對有把握。