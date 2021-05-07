爭神射手前攞獎　沙拿：送畀全世界體育迷

利物浦球星穆罕默德沙拿今屆攞唔攞到英超神射手仲未知，但佢一直都善心爆棚，佢嘅貢獻就獲得有體壇奧斯卡之稱嘅勞倫斯體育大獎嘅肯定，向佢頒授最佳激勵獎以作表揚。

沙拿今年初就新冠肺炎疫情，向自己家鄉埃及給予幫助，為埃及醫院提供氧氣等的醫療物資，亦為中東婦女平權發聲，曾經入選過《時代周刊》年度百大最具影響力人物。這位利物浦前鋒在網上發表得獎感言時稱：「能夠攞到勞倫斯體育獎非常自豪，2020年係非常艱難嘅一年，世上好多人需要離開家人，甚至天人永隔，我哋只可以從中學習，互相扶持，一齊努力。」

沙拿補充話呢個獎要送畀全世界所有體育項目嘅支持者，因為無咗佢哋，任何精英運動都不值一提；而紅軍主帥高普都喺網上頒獎禮出現，佢對沙拿嘅貢獻作出高度評價。

雖然利物浦今季要喺英超爭標已經無望，但沙拿仲有機會爭英超神射手，目前佢只落後領先嘅熱刺球星哈利卡尼1球，以20球排射手榜第二，嚟緊英超仲有四輪賽事，絕對有得追。

此外，在今次頒獎禮上，拜仁慕尼黑則奪得年度最佳隊伍。