「狐狸」搶分必狂攻　入多幾粒唔怕臨尾香

今晚英超上演獨腳戲，李斯特城主場迎戰紐卡素。「狐狸」李斯特城下屆張歐聯入場券仲未穩陣，為保住前4位置，餘下4場要積極搶分，否則好似上季咁臨尾香，今場遇着排尾4但接近護級成功嘅紐卡素，唔搶3分等幾時？「狐狸」近4場聯賽主場贏3仗，為免入完1粒到最後畀人追和失分，幾大要入多幾球，讓1球/球半照捧上盤。（Now 621周六凌晨3時直播）

李斯特城上周作客同修咸頓踢成1比1，失咗2分對爭前4都幾大影響，佢哋現時以63分排聯賽榜第3位，順序比第5至7位嘅韋斯咸、熱刺同少踢1場嘅利物浦多5分、7分及9分，聯賽仲有4場，乜嘢都可以發生。

記性好嘅球迷應該記得，上季李斯特城一路都喺前4，但季尾最後4場竟然輸咗3仗，最終攞唔到歐聯入場券，今年當然唔想重蹈覆轍。不過賽程編排對佢哋甚為不利，除咗今場之外，最後3場對手分別係曼聯、車路士及熱刺，場場硬仗，所以今場全取3分非常重要。

紐卡素接近上岸欠鬥心

紐卡素上周主場吞阿仙奴兩蛋，但由於護級對手西布朗及富咸頻頻失分，「喜鵲」現時距離降班區有9分之多，幾近護級成功，倒不如留力主場搶分，今場作客鬥心成疑。李斯特城近4場聯賽主場贏3仗，今場贏波應該唔難，不過，如果一路只領先1球，難免會有被追和風險，相信領隊羅渣士會叫球員盡量攞「燕梳球」，況且伊恩拿祖態勇，唔怕冇波入，上盤讓到1球/球半都唔怕捧場。