爭少少！趙顯臻／王瑋駿錯失賽艇奧運資格

香港賽艇代表隊今日（7日）在東京海之森水上競技場，出戰亞洲及大洋洲資格賽，爭奪東京奧運的入場券。其中，趙顯臻／王瑋駿成功殺進男子輕量級雙人雙槳艇決賽，可惜最終排行第5，未能以前3姿態登上奧運列車。

亞大區資格賽原定周三起一連3日舉行，但因首日風勢太大，賽事濃縮在兩日內完成。港隊是次派出6人參賽，其中，曾出戰2016年里約奧運的趙顯臻夥拍王瑋駿，參加男子輕量級雙人雙槳艇，在初賽划出7分20秒50，以小組首名晉級決賽A，只要躋身前3，即可登上奧運列車。不過，「趙王配」在決賽造出6分45秒79，在6名選手中排行第5，與奧運資格緣慳一面。

至於男子單人艇新星陳至鋒，首日以8分08秒33、小組次名晉級準決賽。可惜今晨划出7分27秒11，排行小組第4，未能躋身決賽A，也意味著未能以前5的身份取得奧運資格。他最終以7分30秒49，在決賽B僅次印尼選手排行第2。女子單人艇代表洪詠甄同樣鎩羽而歸，在準決賽造出8分15秒08，跌進決賽B，無緣奧運席位，最終以8分17秒10，在所有選手中名列第7。

洲際資格賽結束後，選手仍可在5月15日至17日，假瑞士舉行的世界資格賽，爭取每個項目最後兩個奧運名額。世界賽艇協會表示，來自49個國家，超過400名選手將會參賽。

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