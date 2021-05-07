基沙文翻生！同美斯組成最佳拍擋

星期六(8日)晚上演嘅西甲冠軍前哨戰，巴塞隆拿主場迎戰馬德里體育會，唔少球迷都關注蘇亞雷斯首度返魯營球場倒戈，不過今場倒戈嘅其實唔止「哨牙蘇」，巴塞隆拿前鋒基沙文同樣要面對舊會，而且講到近期狀態，「着火」嘅基沙文絕對比蘇亞雷斯優勝，成為美斯新嘅「最佳拍擋」。

季中嗰陣曾經有傳美斯同基沙文鬧不和，但呢對前鋒拍擋近期大爆發，近10場比賽合共入咗19球(美斯12球、基沙文7球)，上月底大勝基達菲一仗，美斯更曾經放棄連中三元機會，將完場前嘅12碼讓畀基沙文「開齋」，可見呢對星級組合絕對冇心病。

巴塞隆拿教練朗奴高文對基沙文亦非常信任：「基沙文對巴塞隆拿嚟講係非常重要嘅球員，球隊前鋒今季一直受到批評，但基沙文每次落場都非常努力，佢今季運氣麻麻，但最近已經恢復信心，好開心佢終於踢番自己嘅水平。」基沙文重拾射門鞋絕對係巴塞隆拿福音，呢位法國前鋒今季10場西甲入波嘅賽事，巴塞隆拿一共有9勝1和，作用舉足輕重。