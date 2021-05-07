港超聯　神射手之爭　Dejan望同夏志明鍊過

周五（7日）港超聯，傑志的丹恩奴域（Dejan）繼上場對愉園入3球後，今場再一次連中三元，助球隊以3比1輕取標準流浪。他賽後直言今場比賽打破他職業生涯2項紀錄，更揚言期待下場對冠忠南區，與對手的首席射手夏志明大鬥法。

今場開賽僅1分鐘，丹恩奴域第一腳觸球便技驚四座，把握巴爾拿的傳送一射破網。接着加維蘭於禁區博到12碼，由Dejan操刀射成2比0，及後更接應傳中撞射得手，僅花42分鐘便完成「帽子戲法」。他於賽後受訪時表示，今場除射入其職業生涯最快入球外，還首度連續兩場比賽連中三元。「我嘅工作係入波，只要隊友製造到機會畀我就入到，所以呢個唔止係我嘅個人成就，仲係所有隊友共同創造。」Dejan謂。

征戰港超僅4個月，這名39歲黑山前鋒便有13球進帳，數字非常驚人，曾多次否認港超「易踢」的他今次賽後再被問到這條問題，他終於有所回應：「當然我可以話港超水平稍為比韓職低，但我哋球隊都踢得好好，當傑志100%專注喺球賽，會容易啲應付。」他還為上半場早段一腳半場笠射未能命中球門大嘆可惜，假如射中，他有可能更早「戴帽」。

傑志3日後便要再對冠忠南區，對手陣中的夏志明上場對晉峰亦湊巧連中三元，暫時在聯賽射手榜以10個入球緊隨丹恩奴域其後，「神射手」爭奪之路可謂「你3球、我3球」。Dejan坦言有留意到夏志明的表現，十分期待3日後的比賽，與他在場上一較高下：「佢鼓勵我入多啲波，佢係一位好球員，嚟緊我哋會對壘，但我唔可以過於聚焦喺入球，更重要係贏球賽，但你哋唔需要擔心，我好大機會入到波。」