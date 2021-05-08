車路士25億增兵大計曝光！目標簽3大球星

車路士聘請杜曹執教之後，愈戰愈勇，並打入今屆歐聯決賽，會方雄心壯志，計劃今夏大肆增兵，目標直指3大球星盧卡古、查頓辛祖、馬昆奴斯哥利亞，估計3人身價總值2.3億鎊(約25億港元)，雖然數額巨大，但車仔為咗下季奪取英超冠軍，亦在所不惜。

車路士上年夏天已經斥資2億鎊收購迪姆華拿、夏維斯、芝維爾等球員，但效果未如理想，加上杜曹季中接替林柏特領軍之後，希望簽入自己心儀嘅球員，建立更強大陣容，下季挑戰曼城喺英超嘅龍頭地位。

據悉，杜曹睇中盧卡古、查頓辛祖、馬昆奴斯哥利亞，比利時射手盧卡古以往都效力過車仔，亦踢過西布朗、愛華頓、曼聯，一早已經適應英超比賽環境，佢近2季為國際米蘭上陣92次射入61球，效率極高，正好可以取代「敗家仔」迪姆華拿，估計車仔需要支付8,000萬鎊先至有機會買到盧卡古。

至於查頓辛祖本身係英國人，能傳擅射，車仔簽入佢，就可以大大提升中前場創造力，呢位21歲翼鋒轉會費起碼高達1億鎊。

後防方面，杜曹想搵昔日巴黎聖日耳門(PSG)舊部馬昆奴斯哥利亞，呢位即將27歲嘅巴西中堅唔止防守穩陣，而且助攻力強，歐聯4強首回合攻入曼城大門，佢同車仔中堅堤亞高施華以往喺PSG合作過，早已建立默契，可以迅速融入球隊，但如果要PSG放人，車仔至少要支付5,000萬鎊轉會費。

如果車路士可以買齊呢3位猛將，下季絕對有力問鼎英超錦標。