歐洲足協出罰單　9間退賽歐超球會罰款1500萬歐

由歐洲球壇各大豪門搞起嘅歐超聯原則上已經名存實亡，歐洲足協周六凌晨官宣對9間退賽嘅球會作出處罰，所有球會合計罰款1500萬歐元，以助歐洲國家在基層社區、兒童及青少年等足球發展。至於目前仍未退賽嘅三間球會，包括皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯則面臨嚴重處罰，有機會被重罰禁賽兩年。

歐洲足協嘅官方聲明中表示，對9間球會包括英超BIG6即曼聯、曼城、利物浦、車路士、阿仙奴、熱刺，以及AC米蘭、國際米蘭及馬體會，作出罰款，而9間球會已達成協議共罰款1500萬歐元（每隊60萬歐元），並於來季扣除收入5%，歐洲足協強調不會保留這筆錢，而會投放在社區及為青少年等嘅足球建設，如果呢啲球會將來再試圖參加未被授權嘅比賽，將會被罰1億歐，若違反承諾宣言條款，則被罰5000萬。

同時，歐洲足協亦對於三間未退出歐超聯嘅球會，將會採取行動，目前事件已交由歐洲足協紀律小組處理，據悉他們想對皇馬、巴塞及祖記處以嚴重處罰，禁止他們參加歐洲賽事兩年。