利物浦三叉戟死晒火　點打聖人？

今晚英超尾場利物浦主場迎戰修咸頓，「紅軍」雖要搶分爭入前4，但佢哋狀態認真麻麻，近3場全部和波入得兩粒，一班前鋒腳頭無靈，不宜高估。「聖人」修咸頓近4場亦未贏過，唔慌有乜威脅，2.5球入球細乃明智之選。（Now 621周日凌晨3時15分直播）

利物浦近期火力大跌Watt，連續3場都打和，包括歐聯8強次回合同皇馬互交白卷，近兩場英超分別同列斯聯及紐卡素打和1比1。進攻主力沙迪奧文尼近7次上陣只入1粒，另一前鋒羅拔圖法明奴更連續14場食白果，之前甚弗嘅迪亞高祖達亦現疲態，單靠穆罕默德沙拿搶胡，實在獨力難支，要攻破修咸頓防線絕非易事。

艾格斯未好番聖人損鋒力

修咸頓領先排尾3嘅富咸10分兼踢少1場，護級基本上冇乜壓力，今場唔急於搶分。事實上佢哋近期似放軟手腳，連同聯賽及盃賽，近4場只有1和3負未贏過，當中僅入兩粒，首席射手丹尼艾格斯仍未好番，今場或無緣披甲，日本前鋒南野拓實因外借條款未能倒戈，預計都係主守為上。何況「紅軍」近6次主場出擊，有5場總入球開2球或以下，2.5球嘅細盤有分頭更值博。

■法達斯維

利物浦近6次主場總入球統計

2球或以下

83.3%

直播表

周六5:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周六5:10pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 西部聯

無綫85台

周六7:30pm 英超 列斯聯 Vs 熱刺

Now621、611

周六8:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 利雲特

Now632

周六9:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六9:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周六10:00pm 英超 錫菲聯 Vs 水晶宮

Now 621

周六10:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日0:00am 意甲 國際米蘭 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日0:30am 英超 曼城 Vs 車路士

Now621、611

周日1:00am 美職 紐約紅牛 Vs FC多倫多

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日3:00am 意甲 費倫天拿 Vs 拉素

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日3:00am 西甲 畢爾包 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日3:15am 英超 利物浦 Vs 修咸頓

Now621

周日6:00am 美職 奧蘭多城 Vs 紐約城

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日8:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC洛杉磯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 明尼蘇達聯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台