首相出招　呼籲UEFA改喺英國舉行歐聯決賽

今屆歐聯決賽曼城對車路士，原本安排香港時間5月30日凌晨喺土耳其伊斯坦布爾舉行，但由於土耳其嘅新冠肺炎疫情嚴重，被英國列入「紅色名單」地區，球迷去完當地睇波，返回英國後，需要入住酒店隔離10日，對球迷造成不便及財政負擔，英國首相約翰遜認為，呢場「全英決賽」安排喺英國踢比較合理，呼籲歐洲足協(UEFA)轉場，據悉紐卡素嘅聖占士公園球場、熱刺嘅托定咸熱刺球場、阿仙奴嘅酋長球場，都有機會成為決賽場地。

約翰遜接受英國傳媒訪問時話：「歐聯係歐洲最頂級賽事，2支英超球隊打入決賽，如果英國球迷唔可以去睇，絕對係一種恥辱，其實可以喺番英格蘭舉行，我想幫助雙方球迷入場睇波。」

據悉，如果歐聯決賽喺英國舉行，可以畀1,5000人入場，但喺土耳其伊斯坦布爾舉行，只可以有8,000人入場，最重要係改喺英國踢，對曼城及車路士嘅職球員、球迷都方便好多。

不過，歐洲足協喺贊助商、宣傳及場地安排等多項因素要兼顧，如果唔係必要都屬意一切按計劃進行。