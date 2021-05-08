泥地主場出局！拿度衝擊法網14貫亮警號

拿度爭取第六次捧走馬德里大師賽冠軍獎盃夢碎，周五他以直落兩盤不敵德國「泥地剋星」沙華列夫，8強止步，並對「泥地王」即將要衝擊個人法網第14冠亮起警號。

主場出擊的拿度首盤曾一度以4比2的領先優勢下，以兩盤4比6敗陣，這是繼2019年年終賽及去年巴黎大師賽之後，連續第三次不敵沙華列夫，這亦是拿度首次在自己擅長的泥地敗於這位德國小子。

「這是我生涯其中一場偉大的勝仗，特別是在泥地上贏到拿度，這是相當困難，而且還是在他的主場，實在不可思議。」沙華列夫贏得奠定勝一分相當激動，這也是他生涯第二次躋身馬德里大師賽四強。

至於拿度賽後亦表示輸得心服，他今季在泥地賽季上比較遲開始：「面對一個世界頂級球手之一，在這個場嘅速度，實在很難有信心，我有嘗試，但今天發球上很難控制，他做得很好。」即將要出戰法網，爭取個人第14個泥地大滿貫的拿度，在今個泥地賽季表現不穩，失去了當年在泥地上霸氣，他早前在蒙地卡羅賽8強止步，又贏得巴塞公開賽，來到馬德里大師賽又意外出局，的確的粉絲擔心他在法網之路。

沙華列夫躋身四強後，將面對美網冠軍泰姆重演2018年決賽翻版。

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