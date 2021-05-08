西甲爭標關鍵戰　巴塞馬體會大決戰！

西甲爭霸殺入直路，今晚上演最關鍵一戰，3哥巴塞隆拿主場迎戰榜首馬德里體育會。榜首3雄目前只有2分差距，巴塞今場贏波即可超越馬體會，但輸波的話爭標機會大減，相信唔敢輕率搶攻；馬體會分數上有優勢，作客有本錢先求穩守，佢哋防守力向來有保證，2.5球入球細值捧場。（Now 632周六晚10時15分直播）

巴塞上輪主場1比2倒灶不敵CF格蘭納達，爭標路上受重大打擊，佢哋近5場聯賽失咗9球，後防漏洞明顯，今場「唔輸得」下，相信正為停賽進行上訴嘅教練朗奴高文，無論可唔可以親自領軍，戰術安排都會先鞏固防務。

馬體會經歷2月開始嘅低潮後，近期演出總算回穩，近4場聯賽3場保持不失球。不過王牌蘇亞雷斯傷愈後狀態麻麻，復出後仍未能取得入球，今場倒戈必被巴拿重點凍結。

近7次聯賽交鋒6度開細

馬體會餘下賽程今仗無疑係最難一關，教練施蒙尼必會以招牌嘅銅牆鐵壁抗敵，佢哋過往7次聯賽鬥巴塞，有6次總入球開2球或以下，可見高手過招步步為營，何況今場係爭標關鍵大戰，雙方點都唔想輸，捧2.5球入球細係明智之選。

■工廠仔

雙方近7次聯賽對賽總入球統計

2球或以下

85.7%