歐聯決賽翻版　車仔鐵甲頂得住曼城

今季英超「預演」歐聯決賽，由曼城主場迎戰車路士。兩軍周中喺歐聯4強次回合激戰下晉級，今場均為雙方14日內第5場賽事，體力消耗大，相信今場「歐聯王者前哨戰」會踢得較保留，車路士自杜曹上任後，7場作客獲得5勝2和，極之硬淨，受讓半一下盤相當筍。（Now 621周日凌晨零時30分直播）

曼城周中歐聯4強次回合以2比0擊敗法甲班霸巴黎聖日耳門，如願首度進身歐聯決賽，球員仍然沉醉於勝利氣氛當中。「藍月亮」喺英超領先次席曼聯13分，今場贏波就提早封王，但老實講佢哋捧盃只係時間問題，加上「紅魔」餘下賽程極為難踢，曼城隨時唔使贏波都可捧走英超，深懂留放之道嘅哥迪奧拿，今仗未必會選擇同車仔硬碰，以免增添傷兵。

簡迪翻生擔當第一度屏障

車路士現時排聯賽第4，下屆歐聯席位仍未穩陣，鬥志相對較高。佢哋周中淨勝皇馬2比0進身歐聯決賽後，更加可以專心喺聯賽搶分。睇番車仔兩回合晉級過程，防守中場尼高路簡迪演出光芒四射，不論殺波、畀波、造波轉守為攻瓣瓣有，重拾以往最高水平，車仔有佢做第一度屏障，難怪可以保持多場不失。

渡邊年唔只一次提過，杜曹成功確立球隊戰術體系，佢哋已經冇特別分為正選同後備，個個落場踢好個位就掂，相反曼城雖然係「億萬之師」，但正選同後備差距太大，表現會出現落差。車路士自杜曹上任後，聯賽15戰只曾1敗，單計作客更係5勝2和，兩隊同樣靠密不透風嘅防守，加上一針見血嘅進攻取分，踢法互相制衡，車仔受讓半一下盤抵玩。

■渡邊年

車路士近7場聯賽作客成績

100%

不敗

曼城

31艾達臣摩拉斯

27祖奧簡斯路 3魯賓戴亞斯 14拿樸迪 11辛真高

16洛列卡斯簡迪 8根度簡

26馬列斯 17奇雲迪布尼 47菲爾科頓

10阿古路

車路士

16艾度亞文迪

15葛迪蘇馬 6堤亞高施華 2魯迪格

24列斯占士 5佐真奴費路 7尼高路簡迪 3馬高斯阿朗素

19美臣蒙特 10基斯甸普列錫

29夏維斯