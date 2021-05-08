【人物誌】魚腩射手入波直逼盧卡古

今季意甲已經成為國際米蘭囊中之物，依家睇下前鋒盧卡古可唔可以超越C朗，拎埋神射手，當呢2位前曼聯神鋒大鬥射術嘅時候，殺出1位「程咬金」，而且仲係效力意甲包尾篤定降班嘅球隊克羅托內，佢嘅大名叫尼雲克禾。

相信大部份球迷對於尼雲克禾嘅姓名好陌生，因為呢位29歲尼日利亞國腳出道以來，都係效力細球會，包括當時仲係葡甲球隊嘅樸迪莫倫斯，之後轉投葡超球隊基維辛迪，好不幸之後跟隨球隊降班。

尼雲克禾2016年加盟克羅托內，但又做咗黑腳，效力2季後，球隊降落意乙，今季重返意甲，結果只有1季貨仔又要降班。不過，尼雲克禾嘅表現令人驚喜，今季聯賽已經轟入19球，僅次於C朗(27球)同盧卡古(21球)，可以話係大器晚成。

身高1米98嘅尼雲克禾喺球場上鶴立雞群，制空力極強，成為佢入波重要本錢，即使效力包尾球隊克羅托內，但入球效率不亞於冠軍國米首席射手盧卡古。尼雲克禾依家已經成為唔少球會爭奪目標，就算克羅托內降班，相信佢都可以跳槽，繼續出戰頂級聯賽。