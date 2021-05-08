拜仁瘋狂大清洗！羅拔佬都冇得留低？

拜仁慕尼黑實現德甲9連冠在望，但失落歐聯同德國盃，同之前「6冠王」氣勢相差好遠，加上教練費歷克將於今夏離隊，會方計劃對球隊進行大改革，除咗清洗3位守將謝路美保定、阿拉巴、查維馬天尼斯之外，甚至可能出售首席射手羅拔利雲度夫斯基。

雖然羅拔利雲度夫斯基屬於拜仁進攻核心，但畢竟即將33歲，高峰時間有限，加上呢位波蘭國腳將於2023年約滿，佢要求大幅加薪，先至肯續約，令拜仁管理層難以接受，所以想趁「羅拔佬」今季表現仍然勇猛，計劃以6,000萬歐元出售佢。

消息傳出之後，立即吸引多間大球會關注，包括皇馬同巴黎聖日耳門(PSG)，其中皇馬早於幾年前，已經想簽入「羅拔佬」，但一直未能成事，依家機會終於來了。

至於PSG今屆歐聯又功虧一簣，明顯缺乏1位大將支撐大局，「羅拔佬」身為歐聯史上入波第3多嘅球員，正係PSG最需要嘅人物，6,000萬歐元對於呢支法甲豪門，絕對係濕濕碎。有傳曼聯、曼城、車路士都有興趣簽入羅拔利雲度夫斯基，勢必成為今夏轉會市場炙手可熱人物。

一旦拜仁慕尼黑成功出售羅拔利雲度夫斯基，就會收購多蒙特射手艾寧夏蘭特，重演7年前向多蒙特收購「羅拔佬」一幕。