葉梓豐陳善鈺奪冠　18歲壁球小將爭做一姐

一連4日的「壁球主席盃」周六（8日）在香港壁球中心落幕。頭號種子葉梓豐以3：1擊敗劉子均封王，而女子組繼續吹起「冷風」，年僅18歲的陳善鈺直落3局橫掃朱玟懿稱后，她期望出戰明年杭州亞運，成為港隊未來接班人。

陳善鈺在這次賽事扮演奇兵，先後擊敗兩個亞運團體金牌得主何子樂和李嘉兒，晉級決賽。面對年長8歲的朱玟懿，她未有怯場，僅花34分鐘，就以11：6、13：11、11：9擊敗對手，首次贏得主席盃冠軍。「第一次打進決賽，第一次贏，很開心，也很幸運⋯⋯」陳善鈺說。這個年僅18歲的「千禧寶寶」說起話來有點靦腆，卻有着宏遠目標：「我想成為香港一姐。」

去年港隊掀起退役潮，兩個主力歐詠芝和陳浩鈴接連宣布掛拍，不少球迷憂慮「接班」問題，但陳善鈺自信表示，希望出戰明年杭州亞運，並「冧莊」團體金牌：「沒有兩個師姐當然差少少，但大家都很努力，加上PG（主教練Peter Genever）來了，訓練模式有所不同，我們有機會更進一步。我想成為港隊領軍人物，但還要累積多些經驗，冷靜和穩定一點。」

男子組方面，頭號種子葉梓豐和劉子均繼3月主席盃4強後，再度碰頭。上回「爆冷」出局的葉梓豐，這次以11：5、9：11、11：8、11：6，總局數3：1復仇成功，兼捧起冠軍獎盃。他坦言過去一年因疫情關係「好難捱」：「當你無法改變甚麼時，惟有改變自己。現階段不會談亞運的信心，只會集中訓練，信心自然就會來。」