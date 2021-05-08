港超聯　「辛祖爸爸」領軍！東方龍獅夜襲愉園

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「中銀人壽香港超級聯賽」來到次循環最後階段，周日(9日)上演連場好戲。頭場理文於深水埗運動場火併晉峰。理文力爭兩連勝，戰意高昂；晉峰已逐漸適應港超節奏，為3分絕不妥協；尾場東方龍獅坐鎮旺角大球場迎擊愉園，東方為向榜首傑志繼續施壓，今場務求闖過「快活谷」這道難關，搶分大戰值得期待。（on.cc東網周日下午3時起直播）

東方龍獅上仗靠辛祖補時階段建功，以2比1險挫冠忠南區，繼續對榜首傑志窮追不捨。連續多場絕殺對手難免被指「有運」，球隊總監兼主教練李志堅打趣回應：「唔通我哋唔入波，就話我哋冇運？最好就係永遠都咁好運！」他樂見球員不言放棄的精神，但提到球隊每每領先後，多次錯失擴大優勢的機會，這方面需要進一步改善。今仗賽前東方有超過一周時間調整，球員難得獲喘息機會，惟艾華頓及艾華度等傷兵仍未康復，「堅Sir」坦言不希望傷兵情況再加重。

東方首席射手辛祖上場不止為球隊斬獲關鍵入球，近日更迎接初生女兒Maya的來臨，首嘗做爸爸的滋味。人逢喜事精神爽，這位34歲球隊主力，直言女兒令自己動力倍增：「為咗嗰女我願意奉獻我嘅所有，尤其喺球場上，我想贏波，我想繼續入波。」辛祖表示希望能將這份動力轉化為入球，劍指神射手獎。

愉園上仗以1比3不敵天水圍飛馬，目前敬陪末席，總監潘文迪坦言飛馬實力較佳，加上米基爾停賽，導致未能有效控制中場，不過仍能憑一次漂亮反擊先開記錄。雖然再次被「反Cup」，惟「迪Sir」滿意球員發揮，即使落後下仍未放棄，繼續積極進攻，比先前有進步。「迪Sir」又指過往對東方有不俗表現，期望能延續下去。今仗為一周三賽的尾場，加上米基爾刑滿復出，「迪Sir」透露陣容上會作少量輪換。

小將伍家揚近期上陣機會大增，惟他承認傷愈後仍未適應比賽節奏，上仗能夠交出一記助攻，有助增添信心。球隊目前正經歷低潮，「家揚」勉勵一眾隊友：「進攻方面我哋要好好保持控球權，仲有心態好重要，自己希望交出更多助攻同入波。」

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