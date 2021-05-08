作客不敵列斯聯　熱刺前4凍過水

爭取殺入前4嘅熱刺，周六(8日)英超早場作客列斯聯吃悶棍，雖然孫興民連續2場有波入，但仍然以1比3輸波，不但係20年嚟首次聯賽輸畀列斯，聯賽剩番3輪，要搶歐聯入場券機會愈嚟愈細。

熱刺13分鐘就失守，列斯聯左路地波傳中，利古朗閂咗個波去自己龍門，雖然門將洛里斯反應咁快拍出，但列斯聯史超活達拉斯伏兵門前射入領先。雖然熱刺有孫興民25分追番1粒，但完半場前阿里奧斯基於左路落底線，班福特攝到靚位為列斯聯射成2比1領先上半場，亦係打破佢近5仗入球荒。

下半場熱刺積極反撲，最近磅係71分鐘，熱刺禁區邊得到罰球，哈利卡尼直接射門，雖然列斯聯門將已經靴長莫及，但主場門楣救咗列斯一命。可惜熱刺壓得太上，完場前7分鐘畀列斯聯一個快攻得手，洛迪高摩連奴整多粒，以3比1搞掂。

列斯20年嚟聯賽首贏熱刺

上次列斯聯喺聯賽擊敗熱刺已經係2001嘅事，呢場勝利亦讓佢哋成為2015/16賽季的韋斯咸之後，第一隊在單季英超主場對阿仙奴、車路士、利物浦、曼城、曼聯以及熱刺保持不敗的球隊。