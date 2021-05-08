格拉沙家族回應訴求　承諾開水喉增兵

大批曼聯球迷早前舉行示威抗議，並導致英超「雙紅會」曼聯主場對利物浦，被逼改期。「魔迷」矛頭直指格拉沙家族收購曼聯後，多年來一直利用球會掠水，之前仲加入歐超聯，想賺到盡。

格拉沙家族終於知衰，擔任球會聯席主席嘅祖爾格拉沙發表公開信，答應加大投資曼聯，改善同球迷嘅關係，並將於季尾同球迷見面對話，希望安撫一眾憤怒嘅「魔迷」。

曼聯另一位聯席主席阿夫拉姆格拉沙5月5日出外購物時，拒絕向球迷道歉，仲避開記者，但當地時間5月7日晚上，亦即係「魔迷」要求會方回應訴求嘅「死線」，祖爾格拉沙終於發表公開信回應。

佢喺信中話，好詳細閱讀球迷嘅公開信，覺得非常感動，亦明白點解球迷要求抵制歐超聯，同埋承認球會需要作出改變，應該同球迷組織多啲溝通，照顧球迷嘅利益。

祖爾格拉沙亦講明會加大對球會嘅投資，包括改善球場及訓練設施，亦籌備緊今夏嘅增兵計劃，保證令曼聯成為歐洲頂級勁旅。

「雙紅會」已安排喺香港時間5月14日凌晨補賽，有球迷組織喺網上發起當日繼續示威，祖爾格拉沙呢封公開信，明顯希望球迷取消示威，令比賽順利完成。

有曼聯組織睇完公開信之後，指會觀察球會嘅行動，而唔係空話，同時講明要爭取同格拉沙家族一樣嘅投票權。