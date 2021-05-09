奧比歷神救！馬體會悶和巴塞保1哥位

周六晚西甲爭標關鍵戰，巴塞隆拿主場迎戰排榜首嘅馬德里體育會，結果踢成0比0各得1分，和波後馬體會以77分續居榜首，巴塞落後2分排次席，西甲尚餘3場，巴塞要重奪西甲冠軍，相當被動！

巴塞主帥朗奴高文今仗繼續停賽，只能在看台上打電話畀助教搖控領軍。上半場爭持激烈，雙方都有主力受傷，馬體會中場湯馬士林馬初段受傷退下火線，由沙奧尼古斯入替，其後巴塞亦有布斯基斯與史提芬沙域頭撼頭，布斯基斯流鼻血重返賽場，但未幾都要頂唔住離場，要由18歲小將摩利巴入替。

雙方上半場各有入肉攻勢，31分鐘馬體會快速反擊，馬高斯洛蘭迪近門撞射，其後蘇亞雷斯左路窄位射門，均被巴塞門將達史特根封出；41分鐘美斯右路引球連過幾關殺入馬體會腹地勁射，奧比歷及時反應神救力保不失，半場互無紀錄。

下半場巴塞技術調動，奧斯卡文古沙被換出，由朗奴阿拿奧祖入替，主要係頂住恩歷克卡拉斯高來犯。66分鐘，巴塞進攻右路獲罰球，美斯主射直飛遠柱，又被奧比歷飛身救出，3分鐘後朗奴阿拿奧祖近門頭槌終於頂破奧比歷十指關，但越位在先食詐胡。

轉個頭馬體會突擊，恩歷克卡拉斯高勢成單刀，碧基醒目喺危險地帶截停個波，仲引到卡拉斯高犯規，巴塞先至化解威脅。75分鐘巴塞再變陣，由沙治羅拔圖及奧士文尼迪比利入替達斯及柏迪，實行同對方搏拳。84分鐘巴塞有黃金機會，奧士文尼迪比利空晒近門頭槌攻門，可惜頭槌唔係佢強項，近頂高出。89分鐘美斯再喺危險位置主射罰球，但僅僅高出。最終踢成0比0和氣收場。