阿古路玩嘢宴客！曼城反輸捧盃要等等

周日(9日)凌晨英超「雙藍會」，榜首曼城有阿古路玩嘢「chip射」12碼宴客，喺主場以1比2反輸畀車路士，未能立即封王，認真掃興。

雙方同樣在上周中歐聯4強贏波晉級，今仗猶如決賽預演，但賽程頻密下都大輪換，曼城收起奇雲迪布尼、根度簡及馬列斯等主力，改用阿古路、史達寧及「耶穌仔」加比爾捷西斯，車仔亦冇用夏維斯、佐真奴費路等擔正，反而比利基莫亞、薛耶治有機會登場。上半場比賽節奏偏慢，埋門唔多，車仔有迪姆華拿撞射入網，卻越位在先入球無效，薛耶治遠射又過唔到艾達臣摩拉斯嘅十指關。

臨完半場先係戲肉，44分鐘車仔中堅安達斯基斯坦臣「標波」失敗，畀「耶穌仔」截到個波橫傳，阿古路攞到想起腳之際，隊友史達寧截胡快射破網，先開紀錄，亦係佢自2月尾作客阿仙奴後，再次為「藍月亮」建功，而安達斯基斯坦臣仲因為呢次攔截拉傷退下火線，禍不單行係，冇耐比利基莫亞於禁區內撞跌「耶穌仔」，被罰12碼，但阿古路玩嘢「chip射」中間，卻軟弱無力，畀車仔門神艾度亞文迪輕易沒收，未能趁機拉開比數。

易邊後車仔立刻還拖，63分鐘曼城中場洛迪卡斯簡迪推甩波，艾斯派古達再妙傳薛耶治扳平，其後迪姆華拿及後備入替嘅赫臣奧杜臣因越位而食詐胡，但已響起警號，完場前馬高斯阿朗素建奇功，協助車仔反勝2比1。曼城依家35戰累積80分，雖然未能立即封王，但領先打少2場嘅曼聯13分，稱霸英超只係時間問題。而車仔贏波後，壓過同分嘅李斯特城殺上第3位，好多機會搶到下屆歐聯入場券。