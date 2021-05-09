利物浦擊敗修咸頓　爭前4位重現生機

周日(9日)凌晨英超壓軸之戰，利物浦憑沙迪奧文尼、堤亞高艾簡達拿各入1球，主場以2比0擊敗修咸頓，打破聯賽2連和悶局。雖然紅軍現時落後第4位李斯特城6分，但踢少1場，仍然有機會後來居上，殺入前4位，奪取下屆歐聯入場券。

利物浦今場積極搶攻，開波初段已經有韋拿杜姆頭槌攻門中楣彈出，修咸頓亦有查阿當斯單刀起腳，被門將艾利臣比加擋出。

踢到31分鐘，紅軍終於打開紀錄，穆罕默德沙拿右路傳中，沙迪奧文尼近門頂入，佢近3場射入2球，狀態已經返晒嚟。

不過，利物浦要等到90分鐘，先至取得第2個入球，堤亞高艾簡達拿接應羅拔圖法明奴傳波之後，盤球到禁區頂，勁射入網。呢位西班牙國腳加盟利物浦以來，踢咗26場比賽，終於取得第1個入球。

賽後利物浦領隊高普大讚堤亞高艾簡達拿表現出色：「佢嘅傳波係世界級，對球隊有好大幫助，防守方面都有關鍵作用，最重要係堤亞高入到波，我都為佢感到高興。」

利物浦今季餘下4場英超，對手包括曼聯、西布朗、般尼、水晶宮，只要紅軍喺嚟緊周五(14日)凌晨「雙紅會」補賽作客擊敗曼聯，仍然好有機會打入前4位。