伊巴C朗神鋒對決！玩大佢

意甲重頭大戰，祖雲達斯主場硬撼AC米蘭，兩隊都已經緣盡今季聯賽錦標，今場為力保前4之位，奪取下屆歐聯入場券而戰。由於第2至第6位球隊積分非常接近，如果祖記同A米打和，就等於「攬炒」，對雙方都不利，預料兩軍都會豁出去鬥攻爭勝，有利創造入球，首選中位數2.5球嘅入球大。(Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301周一凌晨2時45分直播)

榜首國際米蘭已提早穩奪冠軍，但第2至第4位嘅3張下屆歐聯入場券，爭逐仍然非常激烈，阿特蘭大、祖雲達斯及AC米蘭同得69分，拿玻里、拉素亦來勢洶洶，所以祖記同A米今場對碰，雙方都冇得退縮。

祖雲達斯有地利，形勢上佔優，畢竟佢哋近11場聯賽主場取得10勝1負，梗係要食個勢強攻對手，球星C朗上場重拾射門鞋，個人梅開二度，佢今季聯賽已有27球進帳，只要呢位葡萄牙國腳保持水準，要攻入AC米蘭大門，並唔困難。不過，祖記防守欠佳，近10場聯賽都有失波，造成近11場聯賽有8場總入球達3球或以上。

至於AC米蘭亦有頂級射手伊巴謙莫域坐陣，攻力有保證，同埋「紅黑兵團」今季16場聯賽作客贏咗13球，屬於作客成績最佳球隊，無懼同祖雲達斯鬥攻。雙方近4次聯賽交手，有3次總入球達3球或以上，入球大值博。

直播表

周日3:30pm 南職 全北汽車Vs水原藍翼

無綫85台

周日 6:30pm 意甲 熱拿亞Vs薩斯索羅

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日7:00pm 英超 狼隊Vs白禮頓

Now 621

周日8:00pm 西甲 基達菲Vs伊巴

Now 632

周日9:00pm 意甲 帕爾馬Vs阿特蘭大

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日9:00pm 意甲 維羅納Vs拖連奴

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日9:05pm 英超 阿士東維拉Vs曼聯

Now 621

周日10:15pm 西甲 華倫西亞Vs華拉度列

Now 632

周日11:30pm 英超 韋斯咸Vs愛華頓

Viu TV 99、Now 621

周一凌晨零時 意甲 羅馬Vs克羅托內

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周一0:30am 西甲 維拉利爾Vs切爾達

Now 632

周一1:00am 美職 國際邁亞密Vs阿特蘭大聯

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周一2:00am 英超 阿仙奴Vs西布朗

Now 621

周一2:45am 意甲 祖雲達斯VsAC米蘭

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周一3:00am 西甲 皇家馬德里Vs西維爾

Now 632、611

周一7:30am 美職 肯薩斯體育會VsFC奧斯汀

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301