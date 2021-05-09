南華球場重開　李健和：希望用作正式比賽

由策劃到動工；再由動工到完成，耗時近9年重建的「南華體育會賽馬會綜合運動場」最近終於正式重開！因疫情所限，南華未有舉辦隆重儀式，而是於周日（9日）邀請歷年名將聚首一堂並試踏草場，以慶祝這座有87年歷史的著名球場終於重啟！

南華體育會運動場因位處加路連山道旁，又被稱為加山球場，始建於1934年。1953年因足運昌盛，南華將其擴建成可容納12,000名觀眾的球場。直至90年代因需求逐漸減少，南華將3面看台拆卸，留下僅有4,000個座位的看台，並間中將草地用作高爾夫球練習，草地因缺乏保養而甚少用作訓練和正式比賽。

這間「百年老店」多年前已計劃重建球場，至2012年終獲賽馬會慈善信託基金，撥捐1億2千萬以重建球場及看台，並命名為「南華體育會賽馬會綜合運動場」。惟因種種原因，原定2016年竣工的工程延至今年才完成。現場所見，翻新後的看台座位由7層石壆構建，目測能容納逾千人，草地則是採用有機物料的仿真草場，而球場其中一邊龍門後設置果嶺，估計球場部分範圍以後間中仍會用作高爾夫球練習。

採訪當日，足總名譽副會長余錦基太平紳士、現任南華會主席許晉奎太平紳士、現任南華足球隊班主林大輝太平紳士亦有到場。一眾歷年南華名將包括顧錦輝、山度士、李健和、陳炳安、招重文、陳志康、岑國培、丘建威、鄭少偉等均有落場輕舒腳頭。

現擔任南華足球隊教練的顧錦輝，在踏過草場過後受訪指，雖然草地並非真草，但感覺場地平坦和「軟熟」，對有舊患的人來說感舒服。他又表示，重建前的真草場因難以打理，經常在灑雨和使用過後「起草頭」，導致凹凸不平難以用作比賽，樂見重建後球場能用作給南華一隊和青年軍使用：「喺番自己場練波一定最理想，唔會好似跑馬地咁多人，啲球員練波都會專心啲。」他認為球場能有助南華在甲組爭取成績，個人更希望能以此為南華一隊的主場，正式比賽也在此進行，但這仍需與足總溝通。

友賽踢足3節的李健和亦大讚球場「舒服」，使用的物料與康文署球場的膠粒物料相比較少回彈力，而且地下溫度亦較低，認為球場相當理想。對於「加山球場」相隔多年終於能再有機會被用作正式比賽，「和哥」更有感而發：「南華會係香港老牌球會，係應該要有個咁嘅球場，呢個場重開後，相信遲啲會安排南華嘅甲組賽事喺度打，如果能夠喺自己球場比賽嘅話，會有好多球迷入場支持。」