港超聯　有陣！理文爭分唔放過晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」第2循環最後階段，周日(9日)頭場先由理文於深水埗運動場火併晉峰。理文力爭兩連勝，今仗排出強陣。左閘徐宏傑刑滿復任正選，荷西安祖推前一格，與黃俊皓組成雙防中，3箭頭繼續有基華尼頓、洛迪古斯及金承龍。至於晉峰剛終止2連勝，為迎接第3循環今仗亦有少量輪換。中堅由何浚皓夥拍艾拔簡勞，林富貴任單防中，左右2翼彭軍凡及黃偉國，將會全力支援正前鋒費利浦薩。

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

2 列斯奧 [C]

3 徐宏傑

5 余煒廉

9 洛迪古斯

10 亞哥斯達

14 荷西安祖

21 曾錦濤

26 黃俊皓

91 基華尼頓

99 金承龍

後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

6 黃皓雋

7 李康廉

11 鄭兆均

16 顏樂楓

17 張憙延

18 黃炎堃

22 曾家進

23 鄧匡延

33 談樂軒

44 中村祐人

晉峰正選：

1 林駿杰 [GK] [C]

6 茹子楠

7 林富貴

9 黃偉國

15 彭軍凡

20 鄭璟昊

22 劉君正

23 佐敦布朗

27 費利浦薩

38 艾拔簡勞

77 何浚皓

後備：

14 羅澔陽

16 何國泉 [GK]

8 卡爾特納

10 廖億誠

17 何思哲

18 紀思昊

21 羅俊仁

29 羅浩賢

34 黃政德

83 曾仲楠

88 馬文政

「中銀人壽香港超級聯賽」來到次循環最後階段，周日(9日)上演連場好戲。頭場理文於深水埗運動場火併晉峰。理文力爭兩連勝，戰意高昂；晉峰已逐漸適應港超節奏，為3分絕不妥協；尾場東方龍獅坐鎮旺角大球場迎擊愉園，東方為向榜首傑志繼續施壓，今場務求闖過「快活谷」這道難關，搶分大戰值得期待。（on.cc東網周日下午3時起直播）

理文上場有反彈演出，以4比1反勝愉園，卻要付出代價，中場沙普夫因傷退下火線，主教練陳曉明透露這位烏克蘭主力傷及膝部，要倦勤一段時間。可幸荷西安祖及時復出，「曉明Sir」認為此子過去因傷缺陣實屬「冇運」，期望他在餘下賽事能肩負起「救火」任務。首循環理文曾以5比1輕取晉峰，但「曉明Sir」直言今場戰況不會再如上次般一面倒：「當時理文人腳同現時有唔同，而且佢哋係有進步，我哋唔會輕視任何對手。」

理文守將余煒廉早前在列斯奧及顏樂楓兩位主將缺陣時，被委以重任，面對標準流浪一戰首次戴上隊長臂章出戰，他不忘感謝球隊的信任：「感激球會同教練團對我嘅信任，喺職業球隊第一次做隊長，對我嚟講係一個里程碑。」來到次循環最後一戰，余煒廉希望所有隊友都能集中精神，避免再出現失分情況。

晉峰上仗1比4不敵冠忠南區，終止兩連勝走勢。總教練何信賢坦言賽程頻密，諒解球員體力未能完全恢復，因此下半場已陸續收起部分主力，今仗排陣上亦會作出改變。「何Sir」提到理文前場球員質素高及速度快，防守上必須要減少犯錯，會以1分做目標：「有分落袋梗係好，但最希望係想球員踢返順自己，始終之後第3循環好重要，希望球隊可以保持好氣勢。」

晉峰近期傷兵不斷，羅浩賢獲安排出任單防中，他表示先要多謝教練的信任，認為過去3仗自己發揮尚可，比賽狀態正慢慢提升，惟應付死球及高空球仍需改善。球隊上仗對南區失了4球，「浩賢」表示球隊早前連續兩仗保持清白之身，大敗或因疲態導致犯錯，今仗面對理文希望每人跑多步，大家互相提點令防守更集中。

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