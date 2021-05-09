港超聯　基華尼頓中三元　理文4球大破晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」已經來到第2循環最後階段，周日(9日)頭場先由理文於深水埗運動場火併晉峰。理文上半場憑基華尼頓一記妙射，以及黃俊皓射入今季「開齋波」，以2球領先。下半場基華尼頓再入2球，個人上演「帽子戲法」，帶領理文以4比0大破晉峰，取得2連勝，踢多1場下暫時落後天水圍飛馬1分。

理文為了力追頭3名，今仗排出強陣。左閘徐宏傑刑滿復任正選，荷西安祖推前一格踢防中，3箭頭則繼續有基華尼頓、洛迪古斯及金承龍。至於晉峰為迎接第3循環，今仗則有少量輪換。中堅由何浚皓夥拍艾拔簡勞，林富貴任單防中，左右2翼彭軍凡及黃偉國，全力支援正前鋒費利浦薩。

比賽初段晉峰嘗試主動進攻，先有費利浦薩禁區外遠射高出。7分鐘晉峰中路搏得罰球，佐敦布朗斬入禁區，艾拔簡勞再頭槌二傳，可惜鄭璟昊射門同樣不中目標。3分鐘後黃偉國左路斬中，劉君正尾柱窩利一射，亦告柱邊出界。19分鐘理文換入李康廉，頂替受傷的洛迪古斯，隨即收到成效，亞哥斯達斬前柱，李康廉頭槌僅僅頂高。21分鐘理文率先打開記錄，基華尼頓接應金承龍直線，禁區外突放冷箭，皮球彈內柱破網，理文領先1比0。理文領先後攻勢浪接浪，35分鐘金承龍斬中，荷西安祖近門一頂，可惜被林駿杰神勇撲出。臨完半場前理文把握反擊機會擴大比數，黃俊皓後上接應李康廉傳送，單刀射破林駿杰十指關，兼取得今季個人「開齋波」，最終理文領先2球返入更衣室。

落後的晉峰下半場積極反撲，53分鐘主力費利浦薩右路推入大位起腳， 被門將袁皓俊橫身救出。3分鐘後晉峰錯失黃金機會，費利浦薩左路傳中，可惜黃偉國的頭槌被徐宏傑成功護空門，未能追近比數。理文捱打下換入傷愈復出的主力顔樂楓，70分鐘「光頭」殺入禁區橫傳，尾柱基華尼頓鏟射得手，理文遙遙領先3比0。75分鐘基華尼頓接應李康廉直線，推過何浚皓後射入遠柱，今仗個人連中三元，晉峰短時內連失2球。比賽尾段雙方未有增添入球，理文維持4比0勝局。