港超聯　「辛祖爸爸」領軍！東方龍獅夜襲愉園

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）晚尾場對決，聯賽二哥東方龍獅於旺角大球場擺下擂台迎戰愉園。東方龍獅今仗陣容作出兩個變動，盧卡斯及梁冠聰復任正選，初為人父的辛祖繼續擔正，與費蘭度組成進攻組合。力爭擺脫頹勢的「快活谷」，今場有艾迪比帝擔任箭頭人物，中場核心米基爾重返大軍名單，與查理史葛坐鎮中場，謝家榮負責把守最後一關。

東方龍獅正選陣容：

1 葉鴻輝 [GK][C]

5 基頓

7 費蘭度

8 李嘉耀

9 盧卡斯

10 辛祖

15 馮慶燁

17 梁冠聰

20 杜度

22 林恩許

88 利馬

後備：

26 廖富源 [GK]

3 迪高

6 翟廷峯

16 梁振邦

18 鄭子森

23 黃威

29 奧利華

32 亞歷斯祖

55 馬希偉

77 王力威

80 鍾偉強

愉園正選陣容：

94 謝家榮 [GK]

2 張俊軒

4 查理史葛

6 盧斯安奴 [C]

9 黃智康

10 米基爾

11 潘沛軒

14 艾迪比帝

15 黃浩然

19 簡嘉亨

23 蕭志豪

後備：

1 鍾偉豪 [GK]

17 屠俊翹 [GK]

5 葉卓文

7 袁世傑

12 馮梓軒

13 林樂賢

16 黎培基

20 陳煒軒

25 楊迪麟

27 伍家揚

33 陳潤潼

50 曾至孝

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「中銀人壽香港超級聯賽」來到次循環最後階段，周日(9日)上演連場好戲，踢完頭場理文對晉峰之後，尾場東方龍獅坐鎮旺角大球場迎擊愉園，東方為向榜首傑志繼續施壓，今場務求闖過「快活谷」這道難關，搶分大戰值得期待。（on.cc東網周日晚8時直播）

東方龍獅上仗靠辛祖補時階段建功，以2比1險挫冠忠南區，繼續對榜首傑志窮追不捨。連續多場絕殺對手難免被指「有運」，球隊總監兼主教練李志堅打趣回應：「唔通我哋唔入波，就話我哋冇運？最好就係永遠都咁好運！」他樂見球員不言放棄的精神，但提到球隊每每領先後，多次錯失擴大優勢的機會，這方面需要進一步改善。今仗賽前東方有超過一周時間調整，球員難得獲喘息機會，惟艾華頓及艾華度等傷兵仍未康復，「堅Sir」坦言不希望傷兵情況再加重。

東方首席射手辛祖上場不止為球隊斬獲關鍵入球，近日更迎接初生女兒Maya的來臨，首嘗做爸爸的滋味。人逢喜事精神爽，這位34歲球隊主力，直言女兒令自己動力倍增：「為咗嗰女我願意奉獻我嘅所有，尤其喺球場上，我想贏波，我想繼續入波。」辛祖表示希望能將這份動力轉化為入球，劍指神射手獎。

愉園上仗以1比3不敵天水圍飛馬，目前敬陪末席，總監潘文迪坦言飛馬實力較佳，加上米基爾停賽，導致未能有效控制中場，不過仍能憑一次漂亮反擊先開記錄。雖然再次被「反Cup」，惟「迪Sir」滿意球員發揮，即使落後下仍未放棄，繼續積極進攻，比先前有進步。「迪Sir」又指過往對東方有不俗表現，期望能延續下去。今仗為一周三賽的尾場，加上米基爾刑滿復出，「迪Sir」透露陣容上會作少量輪換。

小將伍家揚近期上陣機會大增，惟他承認傷愈後仍未適應比賽節奏，上仗能夠交出一記助攻，有助增添信心。球隊目前正經歷低潮，「家揚」勉勵一眾隊友：「進攻方面我哋要好好保持控球權，仲有心態好重要，自己希望交出更多助攻同入波。」

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