曼聯地獄賽程Hea住踢

周日(9日)晚英超焦點之戰，阿士東維拉主場對曼聯，維拉排聯賽榜中游位置，缺乏目標戰意成疑。至於曼聯爭奪英超冠軍基本無望，加上剛於上周中歐霸盃4強次回合飛赴意大利比賽，舟車勞頓未必可以恢復十足體力，今場或會留前鬥後，以免後勁不繼。翻查曼聯近11場聯賽作客，有9場上半場打和，一於再追半場和。（Now 621周日晚9時05分直播）

阿士東維拉中場主將基亞利殊自從2月中養傷之後，球隊整體表現大受影響，近9場英超只有兩勝，當中對住3支名牌球隊包括熱刺、利物浦及曼城都錄得輸波收場，預料今場亦難對曼聯構成太大威脅，加上維拉爭奪下屆歐洲賽資格機會渺茫，同時亦冇乜護級壓力，球員缺乏爭勝動力，半場隨時歎慢板。

另一邊廂，雖然榜首曼城上場輸波，但曼聯仍然落後13分，即使「紅魔」踢少對方2場，但亦只係存在「數字上」嘅爭標機會，點計都係意義不大，如今「紅魔」已將重心放喺歐霸盃決賽，踢聯賽或會留有一手，以免踢殘一班主力，同時亦要避免出現傷兵問題。值得一提，曼聯作客比較慢熱，近11場英超作客僅獲4勝7和，其中9次上半場打和，半場和更為值博。

韋斯咸讓唔起愛華頓

同晚仲有韋斯咸主場迎戰愛華頓，關乎兩隊歐洲賽命運。「錘仔幫」大爆發，唔多唔少同連格有關，「連美斯」至今已經幫韋斯咸入咗9球，不過亦因為目標太大，愛華頓領隊安察洛堤係老江湖，當然知道點樣凍結呢位曼聯借將，而且韋斯咸防守有唔少漏洞，對上7場聯賽均有失球，成為爭勝一大隱憂。

「拖肥」愛華頓近12場聯賽作客錄得8勝3和1負，對上5場作客有4場保持不失球，今仗有力搶分而回，受讓咁筍必捧讓球客勝。（Viu TV 99及Now 621周日晚11時30分直播）