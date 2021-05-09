母親節齊跳繩　媽媽：開心孩子學識堅持

中國香港跳繩聯會周日（9日）於旺角麥花臣室內場館舉辦母親節運動嘉年華，全日節目豐富，除全港個人速度跳繩比賽之外，更有市集及多個新興運動表演。是日有不少媽媽和小朋友並肩作戰參加親子組跳繩比賽，共渡不一樣的母親節！

「30 秒朋友跳速度比賽 」成為是日焦點，不少媽媽趁母親節與小朋友拍擋出戰，有些媽媽負責「數拍子」，有些則不斷鼓勵小朋友，而羅太與愛女是日穿上「母女鞋」，相當醒神！二人雖偶有纏繩，但仍無阻她們享受比賽樂趣，賽後羅妹妹更興奮地充當記者訪問媽媽和蔡氏一家的心情，場面搞笑。

疫情期間小朋友缺乏運動，跳繩成為僅餘不多的選擇，羅太和蔡太不約而同大讚孩子學習跳繩後有很大改變：「發現他們好有毅力，其實跳繩很累的，但他們都能堅持！」蔡太對於愛兒肯持續參與運動感安慰，同時對於跳繩另有一番體會：「起初上堂，大家已經懂很多花式，但他都能克服心理關口，一直求進步。畢竟網課很少真正運動機會，希望小朋友藉著跳繩可以多做運動，參加群體活動。原來跳繩的招式五花八門，有好多技巧，現在才知道這個傳統又簡單的運動有這麼多人參與，真的讓我們開眼界！」

能見證孩子的進步，作為父母都感到興奮，羅爸笑言，愛女由起初只跳到幾下，到今次一口氣跳到57下，真的很大進步。談到母親節願望，羅太最希望愛女學識堅持：「很多事就像跳繩一樣，付出多努力、時間，成果就會成正比，希望她更有自信心。」

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