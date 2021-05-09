巴塞馬體會攬炒　皇馬機會來了

周一(10日)凌晨西甲續有爭標關鍵戰，皇家馬德里主場硬撼4哥西維爾。啱啱喺歐聯出局嘅皇馬得番聯賽可爭，挾近14場聯賽不敗之勢，關鍵時刻唔會甩拖；西維爾上場輸波打窒道氣，近年碰頭又畀「銀河艦隊」食住，主勝值得捧場。（Now 632及611周一凌晨3時直播）

皇馬雖有中堅華拉尼受傷，好彩左閘費蘭特文迪已經傷愈，之前確診嘅費達歷高華維迪亦都好番，陣容較為完整。呢支衞冕之師自1月尾不敵利雲特後，近14場聯賽取得10勝4和，其中8場保持清白之身。皇馬上季就係靠穩健防守，季尾一口氣連場小勝而封王，睇嚟主帥施丹想重施故技，力圖穩中求勝。尤其依家西甲成為佢哋最後捧盃希望，肯定唔會放軟手腳。

近4次交手「銀河艦隊」全勝

西維爾自歐聯16強出局後，聯賽一度締造8戰7勝1和佳績，本來爭標要預埋佢哋，不過上仗主場被畢爾包偷襲得手輸0比1，未計今輪已落後榜首馬德里體育會6分，被打窒士氣之餘，同場仲有主帥盧比迪古被逐，今仗無緣倒戈，難免影響軍心。

由於巴塞隆拿同馬德里體育會早1日打和0比0，皇馬今場只要贏波，就可以追到同馬體會同分，並憑較佳對賽成績，升上榜首，今場必定搏命。

加上雙方近4次交手，「銀河艦隊」全勝，擺明格食格，一於捧主勝。