保誠香港網球錦標賽　黃俊鏗首度男單稱王

一年一度的本地旗艦網球盛事 - 保誠香港網球錦標賽2021周日（9日）於維多利亞公園圓滿結束，黃俊鏗首度登上男單冠軍寶座，張瑋桓則連續兩屆贏得女單冠軍。

今年的保誠香港網球錦標賽共設9項賽事，共錄得逾1000參賽人次。賽事自4月2日於維園開打，至5月9日已逾月，周日上演各項決賽大戰。女單決賽由上屆冠軍、賽事頭號種子張瑋桓（Eudice)大戰新秀增田椎奈，張成功打破對手4個發球局，以直落兩盤取勝，

成功衞冕。

至於男單決賽則由3號種子黃俊鏗對4號種子David Souto，黃早前於準決賽苦戰下擊退力求衞冕的楊柏朗，挾住勢頭於決賽再下一城，以6比3、6比2戰勝David Souto， 首度贏得賽事男單冠軍。

去年9月宣布告別16年職業生涯的張玲亦有份出戰這個本地大賽，她與佘俊㯋搭擋出戰女雙，更於決賽以7比5、6比3勇奪冠軍，男雙則由楊柏朗／李欣瀚稱王。賽後，張玲興奮地說：「回到比賽場上的感覺很好，退役以後這樣的機會不多，所以回到賽場特別興奮。很開心可以看到很多師妹慢慢成長，非常欣慰，希望疫情過後她們又可以轉站國際賽場為香港爭光。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！