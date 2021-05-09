港超聯　杜度致勝一擊！東方龍獅僅勝愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）晚尾場對決，聯賽二哥東方龍獅於旺角大球場擺下擂台迎戰愉園。結果靠辛祖先拔頭籌的東方，一度因李嘉耀的烏龍球，遭愉園逼和，可幸杜度下半場挺身而出，頂入奠勝一球，幫助球隊以2比1擊敗「快活谷」，搶得爭冠路上關鍵三分。

力爭聯賽4連勝的東方龍獅，今仗陣容作出兩個變動，盧卡斯及梁冠聰復任正選，初為人父的辛祖繼續擔正，與費蘭度組成進攻組合。力爭擺脫頹勢的「快活谷」，今場有艾迪比帝擔任箭頭人物，中場核心米基爾重返大軍名單，與查理史葛坐鎮中場，謝家榮負責把守最後一關。

為繼續緊追榜首傑志，東方今場求勝心無庸置疑，開局亦是採取主動的一方，4分鐘，辛祖左路傳中，盧卡斯門前輕鬆頂入，可惜球證判罰越位在先入球無效。早早慘食「詐糊」的東方再接再厲，13分鐘，辛祖禁區外擺脫對方守將，轉身推大位施射冷箭，未能威脅謝家榮。16分鐘，輪到「快活谷」發難，潘沛軒開出角球，黃浩然頭槌一頂，被集中力十足的葉鴻輝擋出。2分鐘後東方成功先開紀錄，辛祖禁區內「扭」過幾位愉園守將後，勁射近柱破網，為球隊先拔頭籌。不過愉園絕非一路挨打，29分鐘，潘沛軒右路擺脫梁冠聰攔截殺入禁區，傳入門前導致回防的李嘉耀自擺烏龍，為愉園扳平1比1，雙方重新回到同一起跑線。40分鐘，辛祖罰球彎過人牆，可惜未能命中目標，雙方半場打成平手。

易邊再戰，東方換入鍾偉強及黃梓浩，嘗試加強攻勢。46分鐘，剛剛上場的鍾偉強沿左路闖入禁區，窄位起腳柱邊出界。51分鐘，費蘭度右路擺脫愉園守將，推入大位起腳遠射，又被謝家榮輕鬆接實。控球優勢佔優的東方耐心組織攻勢，70分鐘終於再有收穫，林恩許右路罰球「斬」尾柱，基頓二傳門前，後上的杜度衝頂得手，攻入加盟球隊後的第一個入球，並為東方再度取得領先優勢。74分鐘，辛祖禁區頂乖巧傳入禁區，入楔的林恩許射門斜出。

落後的「快活谷」其後獲得多次絕佳入球機會，76分鐘簡嘉亨左路傳中，張俊軒接應第一時間撞射，可惜偏離目標。81分鐘，後備入替的袁世傑右路傳中，小將伍家揚禁區內拗腰「窩利」抽射，皮球僅僅柱邊出界。東方嘗試擴大領先優勢，83分鐘，費蘭度傳入禁區，遠柱馮慶燁頭槌攻門，被謝家榮沒收。比賽末段東方受壓，90分鐘，米基爾左路推入禁區，窄位起腳再告高出。補時階段，潘沛軒禁區外的施射亦未能命中目標。最終東方龍獅保住2比1勝局，勇奪聯賽4連勝。

雖然東方龍獅最終全取三分，但球隊總監兼主教練李志堅顯然對比賽過程未算滿意，賽後他命全隊留在場邊訓話，即場對球隊表現作檢討，李志堅接受訪問時，坦言對球隊取得領先後的心態感到失望：「球員下下覺得自己有本事入得番嘅，呢個唔係我想見到，應該要喺領先之後，諗辦法拉開比數，呢點我哋需要檢討。」他認為現時所面對的難題，是一個球隊要面對的事情，並認為球員應該要用一個最專業的態度應付難關。早前傷愈復出的利馬，今仗因傷要提早退下火線，李志堅承認現時艾華頓及艾華度等傷兵的情況不容樂觀，令其在陣容調動上更加困難：「希望其他人可以冇穿冇爛；再咁落去，可能連盧比度都要準備（落場）。」

愉園今場踢法絕不保守，多次對東方後防造成衝擊，其中發揮突出的潘沛軒，更於上半場間接造成李嘉耀自擺烏龍，賽後這位20歲小將直言自己表現有進步：「比起過去幾場，呢場自己踢得好啲，有感覺去做好每一球波，可能上一場好多甩漏，教練都有同我檢討番。」雖然吞下敗仗，但「潘沛」認為球隊輸得「唔肉酸」，相信今場表現反而令球隊更有信心去面對第三循環賽事。愉園領隊潘文迪亦對今場球隊表現感到滿意，惟對球隊未能將機會轉化成入球感到可惜：「球員態度係好好，我覺得今場踢落係有機會和波嘅，如果把握得好啲，贏波都有可能，始終埋門一腳欠缺火候，尤其下半場尾段我哋係有好多機會。」