港超聯　開齋兼奠勝 杜度 ：終於入波！

港超聯周日（9日）尾場，由東方龍獅於主場旺角大球場迎戰愉園，半場2隊踢成1比1平手，下半場東方靠杜度頂入奠勝一球兼個人今季「開齋波」，最終以2比1險勝。賽後這名巴西防守球員相當開心，笑言入球終於來到！

這球頭槌是杜度今季的「開齋波」，賽後他笑言入球「終於嚟到」：「我之前季季都成日入好多波，不過今季等耐咗，希望依球唔係唯一同最後一球。」除此之外Dudu對能夠在母親節入球感到格外高興，更希望將入球的喜悅分享給天下間所有母親。

杜度入球後特意面對鏡頭，做出將手指塞進耳朵的慶祝動作，他承認有特別意義：「全球都有好多唔穩定嘅因素，好多人可能會有啲唔好同負面想法，希望外界唔好加多把口，令佢哋更加正面。」

對於東方龍獅只能僅勝，Dudu認為今仗相當艱難，球隊未有發揮出最佳水準，但對能夠全取3分感滿意。第3循環即將開打，Dudu表示全隊上下需要更加專注，以及改善今仗暴露出的問題，盡快作出改善。另外杜度今仗被推前一格，客串防守中場，他坦言問題不大：「雖然我主要踢中堅，但中場當然都冇問題啦，仲可以易啲上前入到波，不過要係咁跑都幾困難。」Dudu更指只要球隊有需要或教練要求，自己並不介意出任任何位置。