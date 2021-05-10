皇馬畀VAR玩殘　西甲3雄最後3輪大激鬥

西甲冠軍爭霸鬥得燦爛！皇家馬德里周一(10日)凌晨主場對西維爾，原本贏波即可以登上榜首，可惜「銀河艦隊」苦戰之下畀VAR玩殘，僅靠補時階段入波2比2逼和對手，痛失爭標主導權。皇馬依家同巴塞隆拿一樣有75分，以2分落後榜首馬德里體育會，最後3輪聯賽將決定冠軍誰屬。

乘住巴塞隆拿同馬體會今輪打和「攬炒」，皇馬今仗原本贏波就可以上榜首，但係運氣認真麻麻，賓施馬12分鐘入波先被判詐胡，10分鐘後就被西維爾中場費蘭度法蘭斯高攻陷；換邊後皇馬急起反攻，66分鐘後備入替嘅馬高阿辛斯奧，落場1分鐘即入靚波追成平手。

比賽轉捩點出現喺74分鐘，當時西維爾角球被解圍，皇馬策動快速反擊，賓施馬去到對方禁區被門將撲跌，球證直指12碼，正當皇馬諗住有機會反超前，VAR就追究番皇馬反擊前嘅角球防守，指艾達米列達奧手球犯規，皇馬12碼被取消之餘仲要輸番個12碼，而慢鏡顯示艾達米列達奧手球之前，個波亦先打中西維爾球員隻手改變方向，令判決極受爭議。

西維爾中場拿傑迪錫操刀12碼命中，不過皇馬仍未放棄，去到94分鐘終於獲幸運之神眷顧，卻奧斯禁區外遠射省中夏薩特改變方向入網，最終兩隊踢成2比2平手。皇馬教練施丹賽後怒插球證：「我好少講球證，但今場真係好嬲，完全唔明佢哋個判決，如果話艾達米列達奧手球，點解西維爾球員用手又冇事？我哋會奮戰到最後一刻。」

【西甲3雄餘下賽程】

馬德里體育會(77分)

主 VS 皇家蘇斯達

主 VS 奧沙辛拿

客 VS 華拉度列

皇家馬德里(75分)

客 VS CF格蘭納達

客 VS 畢爾包

主 VS 維拉利爾

巴塞隆拿(75分)

客 VS 利雲特

主 VS 切爾達

客 VS 伊巴