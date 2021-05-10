韋利安開齋率阿仙奴贏波　送西布朗落英冠

上周中歐霸盃4強出局嘅阿仙奴，周一(10日)凌晨返英超終於贏番場，「兵工廠」主場以3比1輕取西布朗，呢個戰果亦令西布朗宣告護級失敗，來季將會降落英冠比賽，同時亦係西布朗主帥艾拿戴斯教練生涯首度喺英超降班。

阿仙奴今場控制戰局，29分鐘布卡約沙卡左路傳中，伊美路斯中路跳起窩利抽入，6分鐘後尼高拉斯比比右路個人表現，推入中間起左腳轟出世界波，阿仙奴半場領先2比0。只有贏波先可以保住一絲護級希望嘅西布朗，67分鐘由馬圖斯佩雷拉單騎硬闖破蛋，不過阿仙奴完場前再有韋利安妙射罰球建功，鎖定3比1勝局，呢個入波係韋利安今季加盟阿仙奴後，各項賽事加埋第1個入球。

阿仙奴贏波後排第9位，爭入歐洲賽仍然渺茫，至於西布朗就只有26分排尾2，只剩3輪下距離尾4嘅般尼10分，數字上已經冇可能走出降班區，提早宣告護級失敗。有「護級專家」之稱嘅艾拿戴斯，過去大部份時間都係執教英超下游球隊，但從來未試過降班，今次被打爛招牌後，艾拿戴斯表示：「言語唔能夠表達我有幾傷心，但大家要接受同盡快回復心情，我依家唔會回應去留嘅問題，只係想盡力贏埋最後3場嚟回饋球迷。」