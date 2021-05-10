祖雲達斯吞3蛋　C朗下季冇歐聯踢？

稱霸意甲多年嘅祖雲達斯今季大跌Watt，睇住國際米蘭喺佢哋手上拎走聯賽冠軍後，祖雲達斯依家更面對無緣歐聯嘅危機！祖雲達斯周一(10日)凌晨主場慘吞AC米蘭3蛋後，聯賽已經跌到落第5位，今季表現差勁嘅C朗拿度，過去18年從未缺席過歐聯，但下季有機會嘗到呢個滋味。

祖雲達斯今場表現冇厘神氣，上半場補時階段，AC米蘭由巴謙戴亞斯妙射先開紀錄；換邊後祖雲達斯仍無起色，雖然門將施捷斯尼56分鐘救出基斯爾嘅12碼，但最後亦難逃大敗，列比錫同湯姆利尾段為AC米蘭各建一功，最終「紅黑兵團」大勝3比0。

意甲前4爭逐形勢緊湊，阿特蘭大(72分)、AC米蘭(72分)、拿玻里(70分)、祖雲達斯(69分)同拉素(64分,踢少1場)都有機會競逐3個歐聯名額，不過祖雲達斯之後仲要對國際米蘭，形勢相當凶險。C朗近期狀態麻麻，今場更加未有任何中龍埋門，佢自03/04球季開始年年都有份踢歐聯，唔通下季斷纜？