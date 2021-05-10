尼馬入波都冇用　PSG失分爭標凍過水

周一(10日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)雖然有剛續約4年嘅尼馬射入12碼，但作客被雷恩逼和1比1，已經落後榜首里爾3分，餘下2場聯賽想反超前捧盃，恐怕非常困難，睇來PSG炒杜曹，改請普捷天奴執教，完全係錯誤決定。

PSG首席射手基利安麥巴比繼續因傷缺陣之下，唔止攻力受削，防守亦不穩，踢到29分鐘幾乎先失守，雷恩前鋒古拉斯將皮球撞入網，但被吹越位。

PSG亦有摩斯堅恩食詐胡，佢頂入網，但因為哥連達巴傳中時，皮球已經喺空中出界，被判入球無效。踢到上半場補時，PSG左閘古沙華博到12碼，由尼馬主射入網，打開紀錄。

換邊之後，雷恩靠古拉斯頂入角球扳平1比1，去到比賽末段，PSG仲有中堅派斯奴甘佩比攞紅牌被逐，注定要失分。

PSG餘下2場聯賽分別主場對蘭斯、作客對比斯特，至於榜首里爾主場對聖伊天、作客對昂熱，以里爾近6場聯賽5勝1和嘅強勢，好有機會贏埋最後2場捧盃，意味PSG法甲3連冠走勢將面臨斷纜。

值得一提，PSG過去2季由杜曹執教，都奪得法甲，但會方卻於今年1月解僱佢，請普捷天奴領軍，成績不進反退。相比之下，杜曹率領車路士打入歐聯決賽，PSG依家後悔未。