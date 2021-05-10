「2020/21香港足球明星選舉」5.12全民投票

由足總主辦、香港體育記者協會協辦的「2020/21香港足球明星選舉」，將於周三(12日)接受全民投票，球迷可以在5月12日至21日期間，到足總官網 www.hkfa.com/vote 投票，或以郵寄、親身投交方式，將投票表格送交足總投票箱，以及本月15日至19日的港超聯賽事即場投票。今屆選舉將回復18個獎項，由於球員需遵守衛生防疫的規定，「2020/21香港足球明星選舉」將於6月19日以網上頒獎典禮形式揭曉，並於足總facebook專頁，以及on.cc東網直播。

「2020/21香港足球明星選舉」網上頒獎典禮將頒發18個獎項，包括「香港足球先生」（1名）、「最佳教練」（1名）、「香港足球明星十一人」（11名）和「最佳青年球員」（2名）、「最受球迷歡迎球星」（1名）及「球員之星」（1名）。一如以往，球員之星獎項將由本季8支港超聯球隊的球員投票選出。

為了鼓勵女子足球員及肯定女子足球的發展，本會自2018/19起增設「香港足球小姐」獎項（1名），由各支女子甲組聯賽隊主教練，於每場聯賽後投票予對方球隊的1名球員，最高票數者當選「香港足球小姐」。今季賽馬會女子足球聯賽（甲組）預計最快六月底才完成所有賽事，因此2020/21「香港足球小姐」將於所有賽事完成後公布。

另外，on.cc東網x車路士足球學校(香港)年度「最佳金球」及「最佳撲救」，總選將於2021年6月8日中午12正至15日中午12時接受公眾投票，詳情有待公布。

【活動時序】

4月30日至5月7日：

8支港超聯球會提名球員參選

5月12日至5月21日：

評審委員會、香港體育記者協會、於本會登記的傳媒機構編輯/記者及球迷投票

6月19日：

「2020/21香港足球明星選舉」網上頒獎典禮

【選舉方法】

1.「香港足球明星」（11名）

-第一階段：港超聯球隊可各提名不多於11名球員參選

-第二階段（2021年5月12日至5月21日）：

候選球員由以下5組人士投票選出最後11名

a.評審委員會佔35%

b.香港體育記者協會佔10%

c.於本會登記的傳媒機構編輯/記者佔20%（每1機構1票）

d.球迷公眾投票佔27%

e.中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員得主佔8%

*11名於不同位置上最高票數之球員獲選「香港足球明星」(最高票數者將成為本年度足球先生)

*於球迷投票部份最高票數之球員將獲選為「最受球迷歡迎球星」

2.「香港足球小姐」（1名）

由各支女子甲組聯賽隊主教練於每場聯賽後投票予對方球隊的1名球員，最高票數者當選「香港足球小姐」。若最高票數球員多於1位，評審委員會將會做最終決定。

3.「最佳教練選舉」（1名）

-第一階段：港超聯球隊各提名1名教練參選

-第二階段（2021年5月12日至5月21日）：候選教練由以下5組人士投票選出最後1名

a.評審委員會佔40%

b.港體育記者協會佔10%

c.於本會登記的傳媒機構編輯/記者佔15%(每1機構1票)

d.球迷投票佔25%

e.中銀人壽香港超級聯賽球隊主教練投票佔10%

*最高票數者當選「最佳教練」

4.「最佳青年球員」（2名）

-第一階段：港超聯球隊各提名兩名23歲或以下於1998年1月1日後出生之球員參選

-第二階段（2021年5月12日至5月21日）：

候選球員由以下5組人士投票選出最後兩名

a.評審委員會佔35%

b.香港體育記者協會佔10%

c.於本會登記的傳媒機構編輯/記者佔20%（每1機構1票）

d.球迷公眾投票佔27%

e.中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員得主佔8%

*兩名最高票數者當選「最佳青年球員」

5.「球員之星」（1名）

每1位香港超級聯賽註冊球員，可以投票予1名港超聯球員。最高票數者當選「球員之星」。若最高票數球員多於1位，評審委員會將會做最終決定。

6.「車路士足球學校(香港) x on.cc 東網」2020-21中銀人壽香港超級聯賽「最佳金球」及「最佳撲救」（各1名）

「最佳金球」及「最佳撲救」總選投票日期為2021年6月8日中午12時正至15日中午12時；詳情將於稍後公布。

【評審委員會成員】

1.香港代表隊主教練 ─ 麥柏倫先生

2.香港足球總會技術總監 ─ 艾拿臣先生

3.香港代表隊行政經理 ─ 廖俊輝先生

4.香港足球總會競賽部

5.香港足球總會裁判總監 ─ 張炎有先生

【選舉結果】

「2020/21香港足球明星選舉」將於6月19日以網上頒獎典禮形式揭曉，並於本會facebook專頁，以及on.cc東網直播。

【2020/21香港足球明星選舉】獎金

1.「香港足球先生」 ─ HK$30,000（1名）

2.「最佳教練」 ─ HK$10,000（1名）

3.「香港足球明星」 ─ 各HK$10,000（11名）

4.「最佳青年球員」 ─ 各HK$10,000（2名）

5.「最受球迷歡迎球星」 ─ HK$10,000（1名）

6.「球員之星」 ─ HK$10,000（1名）

7.「香港足球小姐」 ─ HK$30,000（1名）－*將於女子甲組聯賽完成後公布

獎金總數：HK$220,000

【投票日期】

2021年5月12日至5月21日

【投票方法】

1.於香港足球總會網頁投票: www.hkfa.com/vote

2.於5月15日至5月19日港超聯賽事之比賽場地現場投票

3.填妥選舉表格可：

a)送遞或郵寄至香港足球總會辦事處（九龍何文田佛光街55號）

b)傳真至2768 8825