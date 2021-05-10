港超聯　林衍廷復出？完成球隊服務令先算！

愉園球員林衍廷早前因「Gigi 事件」，被香港足球總會指控違反紀律章程第四章第15.1項，按紀律委員會判決需要停賽10場，本來宣布今季「收咧」，然而球會決定額外繳交罰款，令監期縮減至5場。愉園周一（10日）宣布球隊領導層召開會議後，決定繼續觀察「FatGor」的表現及參考教練意見，再決定是否讓這名後衞在「刑期」完結後上陣，或另作處分。

愉園表示球隊在召開會議時，同時考慮了球員代表的意見，最終決定要求林衍廷，以訓練員及球隊管理身份，服務愉園女子隊及青年隊，惟球隊領導層暫時對他會否復出，仍未有最終決定。

經過周日（9日）對東方龍獅的比賽後，林衍廷已執行了5場停賽，意味第3循環已可刑滿復出。

愉園總監潘文迪早前曾指林衍廷需要接受球會內部處分，不會再在今季為球會上陣，然而考慮他近期態度有所改善，他指球會目前仍在考慮當中：「如果佢態度仲好似以前咁，我哋一定唔會畀佢上陣啦，但近一個月佢喺球會操練，同出到去都明顯唔同晒，同埋對球會亦有所貢獻，我覺得都可以畀啲機會後生仔。」「迪sir」表示球會並不希望抹殺球員表現自己的機會，包括林的目標可能是入選香港隊。