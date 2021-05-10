港超聯　傑志火併冠忠南區

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周一（10日）晚8時「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志將迎來今季最後一場主場賽事，於旺角大球場迎戰冠忠南區。雖然「藍鳥」已鎖定以首名躋身第3循環，但為擴大領先優勢，今場戰意依然高企；南區火力猛烈，近況表現復甦，絕對有力成為主隊爭標路上的攔路虎！（on.cc周一晚8時直播）

以31分位踞榜首的傑志，距離衞冕的目標愈來愈近。上場輕取標準流浪3比1，3天後便要應付今場賽事，總教練朱志光指賽程有助「噠着」早前3周未有正式比賽的球員。

陣容方面，蘇沙剛完成手術需時休養，朴俊炯「5黃」停賽。基爾頓及王振鵬上陣成疑，其中後者上場撞傷手指，能否趕及復出仍有待觀察，惟「朱Sir」對另一位門將郭劍橋投下信心一票：「『阿橋』喺傑志攞過好多冠軍，只係今年冇咗好多比賽，變咗有啲球員喺排陣上未必用到。」

今季曾3次披甲的郭劍橋表示，這幾天認真糾正自己的狀況，但認為對待今仗的心態，與平常比賽不存在太大分別，不論誰人正選把關，他都會做好自己的工作：「一隊波唔淨係一個人踢，我同『阿鵬』都係傑志一分子，所以唔理邊個踢，盡力表現好自己，希望大家一齊努力。」

冠忠南區上場再嚐取勝滋味，以4比1擊敗晉峰，主教練列文認為過去幾場南區表現愈來愈好，大勝絕對有助提升球隊信心。曾效力傑志多年的林柱機（Matt），加盟南區後已經完成註冊，今場有望倒戈面對舊主，列文指Matt對首次上陣非常期待，他希望這位具質素中場，可以再次享受比賽的樂趣，用表現證明自己實力。今仗對手傑志實力強橫，但列文認為球隊只要能交出上仗的出色發揮，有能力為傑志製造麻煩。

上仗大演帽子戲法的夏志明，今季聯賽已經斬獲10球，射手榜上與傑志前鋒丹恩奴域鬥得火熱，兩隊首循環交手「子彈」因傷無緣披甲，今次兩人終於可以正面交鋒，這位南區主力鋒將亦坦言非常期待：「始終對手都係一位極具經驗嘅老將，級數亦都喺港超聯之上。」「子彈」認為今仗壓力在傑志一方，但南區有必要專注防守。

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